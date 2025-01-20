الرئيس المصري يهنئ ترامب بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 20 - 1 (كونا) -- هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الاثنين دونالد ترامب
بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي
استمرار العمل والتعاون مع الرئيس الأمريكي لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم متمنيا له كل التوفيق والسداد.
وأدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية في مبنى الكونغرس الأمريكي (كابيتول) اليوم الاثنين وذلك في إطار مراسم تنصيبه الرئيس ال47 للولايات المتحدة ليبدأ ولاية تمتد لأربع سنوات. (النهاية)
أ س م / م م ج
MENAFN20012025000071011013ID1109109865
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