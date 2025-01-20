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الرئيس المصري يهنئ ترامب بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

1/20/2025 2:35:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 1 (كونا) -- هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الاثنين دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي استمرار العمل والتعاون مع الرئيس الأمريكي لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم متمنيا له كل التوفيق والسداد.
وأدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية في مبنى الكونغرس الأمريكي (كابيتول) اليوم الاثنين وذلك في إطار مراسم تنصيبه الرئيس ال47 للولايات المتحدة ليبدأ ولاية تمتد لأربع سنوات. (النهاية)

أ س م / م م ج


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