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ترامب: العهد الذهبي لامريكا بدأ الان وسأعلن عن حزمة قرارات لاستعادة الامن والامل للامريكيين

1/20/2025 2:35:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 1 (كونا) -- اعتبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين ان العهد الذهبي لبلاده "بدأ الان" معلنا عزمه اصدار حزمة من الاوامر التنفيذية في قضايا عدة تشمل الامن والهجرة والاقتصاد والسياسة الخارجية لاستعادة "الامن والامل" للمواطنين الامريكيين.
وقال الرئيس ترامب في خطاب القاه بالكونغرس الامريكي عقب مراسم تنصيبه وادائه اليمين الدستورية "خلال كل يوم من ادارتي سأضع امريكا اولا بكل بساطة لاستعادة امننا وميزان العدالة والتوازن في بلدنا".
وتابع "أعود الى الرئاسة وأنا على ثقة بأننا على اعتاب حقبة مثيرة من النجاحات ولكن علينا ان نكون صادقين حيال التحديات التي نواجهها" معلنا انه سيتخذ العديد من الاجراءات العاجلة للتصدي لما وصفه ب "الفساد" في المؤسسات الامريكية.
واوضح انه سيوقع اوامر تنفيذية "تاريخية" ستعمل على استعادة الامن وقوة الاقتصاد للولايات المتحدة مشيرا الى انه سيعلن عن "حالة طوارىء وطنية" على الحدود الجنوبية لمنع الدخول غير القانوني للمهاجرين الى بلاده.
وأكد بهذا الصدد "أننا سنقوم بإعادة ملايين المجرمين الى الاماكن التي أتوا منها وسأرسل قوات الى الحدود الجنوبية من اجل منع الغزو الكارثي لبلدنا . كما سأصنف العصابات التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين على انها منظمات ارهابية اجنبية".
واضاف "سأمنح قوات الامن عبر تفعيل القانون لعام 1978 جميع الامكانات اللازمة من اجل القضاء على العصابات الاجرامية التي تأتي بالاجرام الى مدننا".
وفي الجانب الاقتصادي قال ترامب انه سيصدر توجيهات للحكومة الامريكية بتبني سياسات لكبح جماح التضخم وخفض تكلفة الاسعار كما سيعلن عن حالة طوارىء خاصة بالوقود لخفض التضخم كاشفا عن عزمه التنقيب عن النفط في بلاده والاستمرار فيه.
واشار الى ان "امريكا ستكون أمة مصنعة مرة اخرى.. نحن نمتلك اكبر قدر من النفط والغاز وسنستخدمها لمصلحتنا وسنملأ احتياطياتنا مرة اخرى ... هذا الذهب السائل سيساعدنا للنهوض كأمة ثرية من جديد".
ولفت الى ان ادارته الجديدة لن تتردد في فرض تعريفات ضريبية على الدول الاجنبية لتعزيز مواردها كما ستقوم بتأسيس جهاز العائدات الخارجية من اجل جمع هذه الضرائب "لانعاش الحلم الامريكي من جديد".
واوضح انه سيوقع كذلك قرارا تنفيذيا لازالة كل الرقابة الحكومية واستعادة حرية التعبير في الولايات المتحدة مضيفا "لن نسمح باستخدام قوة الدولة على انها سلاح ضد الناس مجددا وسنستعيد العدالة المفقودة".
واكد الرئيس ترامب مجددا انه سيغير اسم خليج المكسيك الى خليج امريكا كما سيقوم باستعادة قناة بنما لتصبح تحت الادارة الامريكية.
وقال "سندعم قدراتنا العسكرية ليكون جيشنا الاقوى على مستوى العالم وسنركز مهمتنا على انهاء الحروب وليس البدء بها".
وانتقد الرئيس ترامب السياسات الحكومية الماضية مشيرا الى انها قدمت تمويلا "غير محدود" للصراعات في الخارج في المقابل "رفضت ان تدافع عن حدودنا او القيام بمسؤولياتها في توفير الخدمات الاساسية للمواطنين الامريكيين".
وأوضح بهذا الشأن "أننا كنا نراقب النيران تشتعل في لوس انجلوس لأسابيع دون اي وسيلة حكومية فعالة للتعامل كما ان لدينا نظاما صحيا كارثيا لا يستطيع تقديم ادنى الخدمات الاساسية للمواطن الامريكي".
ورأى ان انتخابه رئيسا لولاية جديدة يعد "تفويضا" من الامريكيين للدفاع عن حريتهم ومصير الامة مشيرا الى ان "الرحلة من اجل استعادة جمهوريتنا لن تكون سهلة وسنواجه كل ازمة بقوة وصرامة". (النهاية) أ م م / ر ج

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