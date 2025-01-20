ترامب: العهد الذهبي لامريكا بدأ الان وسأعلن عن حزمة قرارات لاستعادة الامن والامل للامريكيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 20 - 1 (كونا) -- اعتبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب
اليوم الاثنين ان العهد الذهبي لبلاده "بدأ الان" معلنا عزمه اصدار حزمة من الاوامر التنفيذية في قضايا عدة تشمل الامن والهجرة والاقتصاد والسياسة الخارجية لاستعادة "الامن والامل" للمواطنين الامريكيين.
وقال الرئيس ترامب في خطاب القاه بالكونغرس الامريكي عقب مراسم تنصيبه وادائه اليمين الدستورية "خلال كل يوم من ادارتي سأضع امريكا اولا بكل بساطة لاستعادة امننا وميزان العدالة والتوازن في بلدنا".
وتابع "أعود الى الرئاسة وأنا على ثقة بأننا على اعتاب حقبة مثيرة من النجاحات ولكن علينا ان نكون صادقين حيال التحديات التي نواجهها" معلنا انه سيتخذ العديد من الاجراءات العاجلة للتصدي لما وصفه ب "الفساد" في المؤسسات الامريكية.
واوضح انه سيوقع اوامر تنفيذية "تاريخية" ستعمل على استعادة الامن وقوة الاقتصاد للولايات المتحدة مشيرا الى انه سيعلن عن "حالة طوارىء وطنية" على الحدود الجنوبية لمنع الدخول غير القانوني للمهاجرين الى بلاده.
وأكد بهذا الصدد "أننا سنقوم بإعادة ملايين المجرمين الى الاماكن التي أتوا منها وسأرسل قوات الى الحدود الجنوبية من اجل منع الغزو الكارثي لبلدنا . كما سأصنف العصابات التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين على انها منظمات ارهابية اجنبية".
واضاف "سأمنح قوات الامن عبر تفعيل القانون لعام 1978 جميع الامكانات اللازمة من اجل القضاء على العصابات الاجرامية التي تأتي بالاجرام الى مدننا".
وفي الجانب الاقتصادي قال ترامب انه سيصدر توجيهات للحكومة الامريكية بتبني سياسات لكبح جماح التضخم وخفض تكلفة الاسعار كما سيعلن عن حالة طوارىء خاصة بالوقود لخفض التضخم كاشفا عن عزمه التنقيب عن النفط في بلاده والاستمرار فيه.
واشار الى ان "امريكا ستكون أمة مصنعة مرة اخرى.. نحن نمتلك اكبر قدر من النفط والغاز وسنستخدمها لمصلحتنا وسنملأ احتياطياتنا مرة اخرى ... هذا الذهب السائل سيساعدنا للنهوض كأمة ثرية من جديد".
ولفت الى ان ادارته الجديدة لن تتردد في فرض تعريفات ضريبية على الدول الاجنبية لتعزيز مواردها كما ستقوم بتأسيس جهاز العائدات الخارجية من اجل جمع هذه الضرائب "لانعاش الحلم الامريكي من جديد".
واوضح انه سيوقع كذلك قرارا تنفيذيا لازالة كل الرقابة الحكومية واستعادة حرية التعبير في الولايات المتحدة مضيفا "لن نسمح باستخدام قوة الدولة على انها سلاح ضد الناس مجددا وسنستعيد العدالة المفقودة".
واكد الرئيس ترامب مجددا انه سيغير اسم خليج المكسيك الى خليج امريكا كما سيقوم باستعادة قناة بنما لتصبح تحت الادارة الامريكية.
وقال "سندعم قدراتنا العسكرية ليكون جيشنا الاقوى على مستوى العالم وسنركز مهمتنا على انهاء الحروب وليس البدء بها".
وانتقد الرئيس ترامب السياسات الحكومية الماضية مشيرا الى انها قدمت تمويلا "غير محدود" للصراعات في الخارج في المقابل "رفضت ان تدافع عن حدودنا او القيام بمسؤولياتها في توفير الخدمات الاساسية للمواطنين الامريكيين".
وأوضح بهذا الشأن "أننا كنا نراقب النيران تشتعل في لوس انجلوس لأسابيع دون اي وسيلة حكومية فعالة للتعامل كما ان لدينا نظاما صحيا كارثيا لا يستطيع تقديم ادنى الخدمات الاساسية للمواطن الامريكي".
ورأى ان انتخابه رئيسا لولاية جديدة يعد "تفويضا" من الامريكيين للدفاع عن حريتهم ومصير الامة مشيرا الى ان "الرحلة من اجل استعادة جمهوريتنا لن تكون سهلة وسنواجه كل ازمة بقوة وصرامة". (النهاية) أ م م / ر ج
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