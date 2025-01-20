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سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل افتتاح مركز (صوف) لصناعة الغزل

1/20/2025 2:35:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 1 (كونا) -- تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أقيم اليوم الإثنين حفل افتتاح مركز (صوف) لصناعة الغزل وذلك في مبنى شركة نقل وتجارة المواشي بمنطقة (الري).
وحضر الحفل وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووزير الخارجية عبدالله اليحيا ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ورئيس مجلس إدارة نادي سلوى الصباح الرياضي الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح وعدد من الشيوخ وممثلي السلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.
واطلع سموه خلال الحفل على آلية حياكة الغزل وكيفية تطويرها عبر استخدام الموارد الطبيعية وتوفير الخيوط الصوفية اللازمة للإنتاج الحرفي بالإضافة إلى استخدام تقنيات مستدامة للمياه والطاقة وأنظمة متطورة ومواد صديقة للبيئة.
وقالت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في بيان صحفي إن مركز (صوف) لصناعة الغزل يعد أول مصنع مستدام في دولة الكويت لمعالجة الصوف المحلي.
وأوضحت أن هذا المصنع الرائد هو ثمرة مبادرة من جمعية السدو الحرفية ودعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي واستضافة من شركة نقل وتجارة المواشي في شراكة استراتيجية هدفت لتطوير صناعة الصوف المحلية وتحقيق قيمة مضافة من هذا المورد الطبيعي القيم إضافة إلى تعزيز مفهوم الاستدامة في المشاريع الوطنية.
وأضافت أنه بعد عرض فكرة المصنع التي قدمتها جمعية السدو الحرفية للنظر في جدوى الاستفادة من الأصواف المحلية لإنتاج خيوط مستدامة لتلبية الاحتياجات المحلية فقد مولت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مشروعا بحثيا تم تنفيذه بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وجمعية السدو مستهدفا بحث إمكانية إنتاج الصوف من أغنام النعيمي المحلية الذي يعد من أجود أنواع الصوف الطبيعي وتطوير جودته واستخدامه في الصناعات اليدوية.
وأوضحت أن النتائج أظهرت أهمية هذه الصناعة وكيفية تطويرها وإمكانية إنتاج منتجات اقتصادية مثالية ما دفع إلى التوصية بإنشاء هذا المصنع الذي يعد أحد الأمثلة الحيوية ذات الشراكات الناجحة التي تحرص المؤسسة على دعمها وتمويلها.
من ناحيتها قالت جمعية السدو الحرفية وفق البيان إن هذا المصنع الرائد من نوعه يساهم في التنمية المستدامة من خلال تعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتوفير الخيوط الصوفية اللازمة للإنتاج الحرفي والحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز مهارات النسيج وتطوير مستخرجاتها.
وأضافت أن المصنع يتميز باستخدام تقنيات مستدامة للمياه والطاقة بما يتماشى مع رؤية البلاد لتعزيز الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة.
وأفادت أنه تم تركيب خلايا شمسية كهروضوئية على أسطح المصنع لإنتاج طاقة كهربائية تبلغ حوالي 25 ألف كيلووات ساعة سنويا مما يساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 15 طنا سنويا إضافة إلى استخدام أنظمة متطورة ومواد صديقة للبيئة لمعالجة نحو 70 ألف متر مكعب من المياه المستخدمة في المصنع سنويا وإعادة استخدامها لأغراض الري.
من جانبها أكدت شركة نقل وتجارة المواشي في البيان نفسه أهمية دورها في توفير المساحة وصوف الأغنام في المصنع والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي وتطوير الحرف التقليدية.
وأضافت (المواشي) أن ذلك يسهم في توفير فرصة مميزة للشباب للانخراط في هذا القطاع من خلال تمكينهم من اكتساب مهارات جديدة وفتح آفاق الابتكار في دمج الحرف التقليدية مع التقنيات الحديثة.
وأوضحت أن هذا المشروع يعزز مكانة الكويت كرائدة في مجال الابتكار الصناعي والحفاظ على التراث ما يؤكد أهمية الشراكات بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة. (النهاية)

م د م


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