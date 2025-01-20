سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل افتتاح مركز (صوف) لصناعة الغزل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 1 (كونا) -- تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أقيم اليوم الإثنين حفل افتتاح مركز (صوف) لصناعة الغزل وذلك في مبنى شركة نقل
وتجارة المواشي بمنطقة (الري).
وحضر الحفل وزير
الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووزير الخارجية عبدالله اليحيا ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ورئيس مجلس إدارة نادي سلوى الصباح الرياضي
الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح وعدد من الشيوخ وممثلي السلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.
واطلع سموه خلال الحفل على آلية حياكة الغزل وكيفية تطويرها عبر استخدام الموارد الطبيعية وتوفير الخيوط الصوفية اللازمة للإنتاج الحرفي بالإضافة إلى استخدام تقنيات مستدامة للمياه والطاقة وأنظمة متطورة ومواد صديقة للبيئة.
وقالت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في بيان صحفي إن مركز (صوف) لصناعة الغزل يعد أول مصنع مستدام في دولة الكويت لمعالجة الصوف المحلي.
وأوضحت أن هذا المصنع الرائد هو ثمرة مبادرة من جمعية السدو الحرفية ودعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي واستضافة من شركة نقل وتجارة المواشي في شراكة استراتيجية هدفت لتطوير صناعة الصوف المحلية وتحقيق قيمة مضافة من هذا المورد الطبيعي القيم إضافة إلى تعزيز مفهوم الاستدامة في المشاريع الوطنية.
وأضافت أنه بعد عرض فكرة المصنع التي قدمتها جمعية السدو الحرفية للنظر في جدوى الاستفادة من الأصواف المحلية لإنتاج خيوط مستدامة لتلبية الاحتياجات المحلية فقد مولت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مشروعا بحثيا تم تنفيذه بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وجمعية السدو مستهدفا بحث إمكانية إنتاج الصوف من أغنام النعيمي المحلية الذي يعد من أجود أنواع الصوف الطبيعي وتطوير جودته واستخدامه في الصناعات اليدوية.
وأوضحت أن النتائج أظهرت أهمية هذه الصناعة وكيفية تطويرها وإمكانية إنتاج منتجات اقتصادية مثالية ما دفع إلى التوصية بإنشاء هذا المصنع الذي يعد أحد الأمثلة الحيوية ذات الشراكات الناجحة التي تحرص المؤسسة على دعمها وتمويلها.
من ناحيتها قالت جمعية السدو الحرفية وفق البيان إن هذا المصنع الرائد من نوعه يساهم في التنمية المستدامة من خلال تعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتوفير الخيوط الصوفية اللازمة للإنتاج الحرفي والحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز مهارات النسيج وتطوير مستخرجاتها.
وأضافت أن المصنع يتميز باستخدام تقنيات مستدامة للمياه والطاقة بما يتماشى مع رؤية البلاد لتعزيز الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة.
وأفادت أنه تم تركيب خلايا شمسية كهروضوئية على أسطح المصنع لإنتاج طاقة كهربائية تبلغ حوالي 25 ألف كيلووات ساعة سنويا مما يساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 15 طنا سنويا إضافة إلى استخدام أنظمة متطورة ومواد صديقة للبيئة لمعالجة نحو 70 ألف متر مكعب من المياه المستخدمة في المصنع سنويا وإعادة استخدامها لأغراض الري.
من جانبها أكدت شركة نقل وتجارة المواشي في البيان نفسه أهمية دورها في توفير المساحة وصوف الأغنام في المصنع والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي وتطوير الحرف التقليدية.
وأضافت (المواشي) أن ذلك يسهم في توفير فرصة مميزة للشباب للانخراط في هذا القطاع من خلال تمكينهم من اكتساب مهارات جديدة وفتح آفاق الابتكار في دمج الحرف التقليدية مع التقنيات الحديثة.
وأوضحت أن هذا المشروع يعزز مكانة الكويت كرائدة في مجال الابتكار الصناعي والحفاظ على التراث ما يؤكد أهمية الشراكات بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة. (النهاية)
م د م
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