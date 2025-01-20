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بعدما أدى اليمين.. ترمب الرئيس 47 للولايات المتحدة - جريدة الوطن السعودية

1/20/2025 2:34:12 PM
(MENAFN- Al Watan) في مقر الكونجرس بالعاصمة واشنطن، أدى دونالد ترمب، اليوم الإثنين، اليمين رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
ويمثل التنصيب انتقال السلطة الرئاسية رسميا من إدارة الرئيس الديمقراطي بايدن إلى إدارة الرئيس الجمهوري ترامب، وبذلك، أصبح ترامب الرئيس الأمريكي الـ47.

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