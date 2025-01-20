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قبل دقائق من تنصيب ترمب.. بايدن يصدر أمرا بالعفو عن شقيقيه - جريدة الوطن السعودية

1/20/2025 2:34:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، عفوا رئاسيا استباقيا عن شقيقيه جيمس وفرانسيس قبل دقائق من نهاية ولايته. وشمل العفو أيضا زوجة شقيقه جيمس، سارة جونز بايدن.
وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي استدعوا في 8 نوفمبر 2023 شقيق الرئيس، جيمس بايدن، البالغ من العمر 75 عاما، إلى جانب الابن الأكبر هانتر بايدن، البالغ من العمر 54 عاما، للتحقيق في "ارتكابهما مخالفات تتعلق بأعمال تجارية محلية ودولية للعائلة".
ويعد الرئيس الديموقراطي من أكثر الرؤساء الذين أصدروا قرارات بالعفو، والتي قوبل بعضها بانتقادات.

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