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أوراق العمر والإنسان

1/20/2025 2:21:05 PM
(MENAFN- Al Watan) نتفيأ ظلال شجرة العمر في محطات الحياة، لتحقيق طموحات وآمال لا تنتهي، ونتناسى عملية حسابية عكسية، يكون حاصل جمع أوراقها المتساقطة النقص في العمر، وليس الزيادة.
هذه الشجرة لها صور ورموز متعددة، تتقاطع مع بعضها في حياتنا، نشاهدها، نلمسها أينما كنا، وفي مقدمتها أوراق التقويم ((الرُزنامة))، نُقلبها كلما رحل يوم بأفراحه وأحزانه، ومعها الساعات بدقائقها وثوانيها، الفصول الأربعة، فقد الأحبة والأصدقاء، تصرم الأعوام، تبدل الأحوال.
وحين يأتي التفكر في أسرار خلق الإنسان، ودوره في الكون الفسيح، ورحلته في الحياة منذ ولادته حتى الموت، يرتفع تلقائيا مؤشر الصفاء الذهني، والقناعة الروحية، والرضا التام، وتتعزز فرصة استغلال الأيام والليالي القصيرة في الأثر والتأثير الإيجابي، والتقرب إلى الخالق سبحانه وتعالى.
ويُنسب إلى الإمام علي بن أبي طالب- كرم الله وجه - قوله في مخاطبة للإنسان وقدرته على التأثير والمبادرة: ((دواؤك فيك وما تُبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر)).
وفي كتابه ((القرآن.. محاولة لفهم عصري))، أشار الدكتورمصطفى محمود -يرحمه الله- إلى حقيقة علمية اكتشفها العلماء منذ عقود عن ((الجينوم البشري)).
وقال: ((إنه يتألف من ثلاثة مليارات حرف كيميائي، وهو ما يملأ خمسة ملايين صفحة، وكل هذا في حيز صغير متناهي الصغر، في نواة الخلية، يحتوي على مقررات هذا المخلوق الإنساني، وصفاته البدنية، وحظه من الصحة، والمرض، والقوة، والضعف، ومواهبه، وملكاته، وما سيجري عليه من أحوال..!!)).
ولا شك أنها حقائق علمية تُزيدنا إيمانا بالله العظيم عالم الغيب والشهادة الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه، وتدفعنا أيضا إلى استثمار الأوقات في الخير للمجتمع، والإسهام في بناء الوطن.
وأكد خالد عبدالرحمن العك في كتابه ((غاية حياة الإنسان كما يصورها الدين والعلم)) أنه كلما ارتقى الإنسان في العلم، ولطف فكره بالفهم، ونفذ عقله في أسرارالكون، تمزقت دون روحه حُجُب المادة، وازداد يقينا وبصيرة في الوصول إلى غاية الحياة، التي من أجلها خُلق الكون والإنسان.

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