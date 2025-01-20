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الأمن والهجرة في قلب أولويات الاتحاد الأوروبي

1/20/2025 2:21:03 PM
(MENAFN- Al Watan) مع تصاعد التحديات الأمنية على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، تبرز قضية الأمن كأولوية رئيسية للرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي، التي تستمر لستة أشهر. الحدود الممتدة بطول 400 كلم أصبحت رمزًا للتوترات المتزايدة بين الكتلة الأوروبية وحلفاء روسيا في المنطقة.
حماية الحدود
وعززت بولندا دفاعاتها بوجود 13 ألف جندي وحرس حدود، إلى جانب حاجز فولاذي بارتفاع 5.5 م، مدعوم بالكاميرات والطائرات بدون طيار. الإجراءات جاءت ردا على التهديدات الروسية عبر بيلاروسيا، التي تُتهم باستخدام المهاجرين كسلاح هجومي لزعزعة استقرار أوروبا.
ضغط سياسي
وتتهم بولندا بيلاروسيا وروسيا بالمشاركة في ما يسمى بـ))الحرب الهجينة))، عبر تسهيل عبور مهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط للحدود. وتشير التقارير إلى أن نحو 30 ألف محاولة عبور سجلت العام الماضي، حيث يُدفع للمهاجرين آلاف الدولارات للوصول إلى الحدود.
إجراءات صارمة
وفرضت بولندا قيودًا على طلبات اللجوء خلال أوقات الأزمات، ما يسمح بإغلاق الحدود لمدة 60 يومًا في حالة تهديد أمني. والسلطات البولندية تؤكد أن الإعادة القسرية للمهاجرين تتماشى مع القوانين الوطنية، لكن منظمات حقوق الإنسان مثل ((أطباء بلا حدود)) و))المجلس النرويجي للاجئين)) تتهم بولندا بممارسات تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك حالات عنف ضد المهاجرين.
دعم أمني
وعلى الرغم من الانتقادات، أيد قادة الاتحاد الأوروبي الإجراءات البولندية في قمة الشهر الماضي، معتبرين أن تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ضرورة إستراتيجية. ومع ذلك، تطالب منظمات إنسانية بتغيير النهج البولندي لحماية المهاجرين وضمان حقوقهم الأساسية.
الهجرة والأمن
والسياسة البولندية المشددة تجاه الهجرة تعكس التحولات داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يتزايد نفوذ الأحزاب القومية والشعبوية. وفي ظل هذه الأجواء، ترى بولندا أن حماية
حدودها ليست فقط مسألة أمن وطني، بل ضرورة لحماية القارة الأوروبية بأكملها.

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