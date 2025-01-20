Monday, 20 January 2025 07:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن ينهي ولايته بأكبر استخدام لصلاحيات العفو

1/20/2025 2:21:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهى الرئيس الأمريكي، جوبايدن، ولايته برؤية سياسية واضحة ومواقف حاسمة، حيث أسس سابقة جديدة في استخدام صلاحيات العفو، وهو ما قد يكون له تأثير على كيفية تصرف الرؤساء المستقبليين.
كما أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود بايدن لتجاوز الانقسامات السياسية وحماية الديمقراطية الأمريكية من الانتقام السياسي.
ففي خطوة استثنائية في ساعات حكمه الأخيرة، أصدر الرئيس، جو بايدن، عفوًا عن الدكتور أنتوني فاوتشي، الجنرال المتقاعد مارك ميلي، وأعضاء لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي، وجاء القرار في وقت حساس، حيث كان بايدن يسعى لحماية هؤلاء الأفراد من ((الانتقام)) المحتمل من إدارة ترامب القادمة، والتي كان من المتوقع أن تلاحقهم سياسيًا بسبب مواقفهم وآرائهم المعارضة.
الهجوم السياسي
وقرر بايدن إصدار العفو عن فاوتشي، الذي شغل منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية لفترة طويلة، وكان مستشارًا طبيًا لبايدن، وذلك في ضوء الهجوم السياسي الذي تعرض له من مؤيدي ترامب بسبب مواقفه في إدارة أزمة كورونا.
- الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة سابقًا، الذي انتقد سلوك ترامب بعد أحداث 6 يناير، حصل أيضًا على العفو من بايدن.
وتم منح العفو كذلك لأعضاء لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول، الذين قضوا 18 شهراً في التحقيق في الدور الذي لعبه ترامب في تلك الأحداث.
وأوضح بايدن في بيانه أن هذه الإجراءات ليست اعترافًا بارتكاب أي مخالفة قانونية من قبل المعنيين، بل هي خطوة لتجنب أي انتقام سياسي قد يتعرض له هؤلاء الأفراد.

MENAFN20012025000089011017ID1109109715

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث