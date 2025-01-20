Monday, 20 January 2025 07:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر تفتح التأشيرات لفئات من السوريين

1/20/2025 2:21:02 PM
(MENAFN- Al Watan) في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، أعلنت السفارة المصرية في دمشق عن إعادة منح التأشيرات لفئات محددة من المواطنين السوريين.
والقرار الجديد يشمل الطلبة السوريين المسجلين في المراحل التعليمية المختلفة، المستثمرين وأسرهم، بالإضافة إلى أزواج وزوجات المصريين.
وأكد السفير أسامة خضر، القائم بأعمال السفارة، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لرغبات العديد من السوريين، وتعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.
وأوضح أن منح التأشيرات لهذه الفئات يهدف إلى تسهيل الروابط وتعزيزها، سواء في المجالات التعليمية أو الاستثمارية أو الاجتماعية.
وفي وقت سابق، فرضت السلطات المصرية قيودًا على دخول السوريين حاملي الإقامات الأوروبية والأمريكية والكندية دون الحصول على موافقات أمنية مسبقة، والقرار شمل أيضًا منع دخول السوريين المتزوجين من مصريين أو مصريات دون التصاريح الأمنية اللازمة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التغيرات الإقليمية، حيث شهدت الفترة الماضية جهودًا مصرية لدعم السوريين على أراضيها وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.
وتقدر مفوضية اللاجئين عدد اللاجئين السوريين عالميًا بنحو ستة ملايين، مع توقعات بعودة مليون لاجئ خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع تحسن الأوضاع في بعض المناطق بسورية.
كما أن القرار الجديد يُعد استجابةً للتحديات الإنسانية التي يواجهها السوريون، ويعكس توجهًا مصريًا نحو دعم استقرار الجالية السورية والمساهمة في تخفيف معاناتها.

MENAFN20012025000089011017ID1109109713

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث