الوليد بن طلال لـالوطن: 100 مليار ريال استثمارات برج جدة وسكانه 100 ألف شخص

(MENAFN
- Al Watan)
أكد رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال آل سعود في تصريحات لـ"الوطن" أن مشروع برج جدة يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي أعلن عنها ولي العهد، إذ أن البرج متكامل في منظومة بمساحة إجمالية 5.3 ملايين متر مربع، فالجزء الأول مساحته 1.3 مليون متر مربع، والعنصر الأساسي فيه البرج وعند استكماله سيكون مجمل الاستثمارات فيه أكثر من 100 مليار ريال.
وأضاف أن ساكني البرج يترواح عددهم من 75 ألف الى 100 ألف شخص.
جاء ذلك خلال رده على سؤال "الوطن" حول الرؤية التي تقف وراء مشروع برج جدة الضخم وهل يخدم أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح الوليد بن طلال كيفية مواجهة تحديات المشروع خلال توقفه وكيفية التغلب عليها، قائلا إنه تم ذلك بكل عزم وإدارة وإرادة.
وعن التأثير المتوقع للمشروع على أرض الواقع، قال الأمير الوليد بن طلال إن المشروع أثر بشكل كبير لكافة الأراضي المجاورة له، حيث ارتفعت أسعارها فعليا.
وحول البرج، قال إنه أصبح معتمدا وبدأ الإنشاء فيه فعليا، وهناك نهضة كبيرة حوله وبتأثير إيجابي ولم ينعكس ذلك فقط على المشروع بمساحته فحسب، إنما وصل تأثيره للأراضي التي حوله بأكملها.
وكان الوليد بن طلال قد أعلن عن بدء استكمال مشروع برج جدة الأطول في العالم، مبينا أنه تم صب الخرسانة في الدور الرابع والستين وسيتم صب دور واحد كل أربعة أيام خلال الفترة المقبلة، حسب الترتيب مع المقاول بن لادن، حيث سيكتمل المشروع في فترة زمنية تقدر بـ 140 شهرا.
وأضاف: سيكون المشروع هدية منا لخادم الحرمين وولي العهد وللمملكة وشعبها.
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