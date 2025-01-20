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الوليد بن طلال لـالوطن: 100 مليار ريال استثمارات برج جدة وسكانه 100 ألف شخص

1/20/2025 2:21:02 PM

(MENAFN- Al Watan) أكد رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال آل سعود في تصريحات لـ"الوطن" أن مشروع برج جدة يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي أعلن عنها ولي العهد، إذ أن البرج متكامل في منظومة بمساحة إجمالية 5.3 ملايين متر مربع، فالجزء الأول مساحته 1.3 مليون متر مربع، والعنصر الأساسي فيه البرج وعند استكماله سيكون مجمل الاستثمارات فيه أكثر من 100 مليار ريال.
وأضاف أن ساكني البرج يترواح عددهم من 75 ألف الى 100 ألف شخص.
جاء ذلك خلال رده على سؤال "الوطن" حول الرؤية التي تقف وراء مشروع برج جدة الضخم وهل يخدم أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح الوليد بن طلال كيفية مواجهة تحديات المشروع خلال توقفه وكيفية التغلب عليها، قائلا إنه تم ذلك بكل عزم وإدارة وإرادة.
وعن التأثير المتوقع للمشروع على أرض الواقع، قال الأمير الوليد بن طلال إن المشروع أثر بشكل كبير لكافة الأراضي المجاورة له، حيث ارتفعت أسعارها فعليا.
وحول البرج، قال إنه أصبح معتمدا وبدأ الإنشاء فيه فعليا، وهناك نهضة كبيرة حوله وبتأثير إيجابي ولم ينعكس ذلك فقط على المشروع بمساحته فحسب، إنما وصل تأثيره للأراضي التي حوله بأكملها.
وكان الوليد بن طلال قد أعلن عن بدء استكمال مشروع برج جدة الأطول في العالم، مبينا أنه تم صب الخرسانة في الدور الرابع والستين وسيتم صب دور واحد كل أربعة أيام خلال الفترة المقبلة، حسب الترتيب مع المقاول بن لادن، حيث سيكتمل المشروع في فترة زمنية تقدر بـ 140 شهرا.
وأضاف: سيكون المشروع هدية منا لخادم الحرمين وولي العهد وللمملكة وشعبها.

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