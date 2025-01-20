الصحة تبحث مع سيرفيه الفرنسية للأدوية زيادة استثماراتها في مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) تبحث وزارة الصحة والسكان زيادة استثمارات شركة سيرفيه الفرنسية العالمية بمصر في مجال تصنيع
الأدوية وتطوير المنتجات الدوائية المتخصصة ونقل التكنولوجيا، وتحسين جودة الإنتاج المحلى.
قال خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الحكومة تعمل على دعم وتشجيع الشركات المحلية والعالمية، وذلك في ضوء احتياج السوق المحلي من الأدوية.
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جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة، مع وفد شركة“سيرفيه الفرنسية العالمية”، لبحث سبل تعزيز توطين إنتاج الأدوية الحيوية في مصر، مع التركيز على أدوية علاج الأورام وأمراض القلب.
أكد عبد الغفار أهمية الأدوية التي تنتجها الشركة في إنقاذ حياة المرضى، مشيرأ إلى أن الوزارة تعمل على زيادة توطين صناعة الأدوية محليأ، والتعاون مع“سيرفيه” سيساهم في توفير الأدوية بجودة عالية، وأسعار تتناسب مع المرضى، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مكانة مصر في مجال الصناعات الدوائية عالميأ.
استعرض الوفد خطة تطوير مصنع“سيرفيه” في مصر، وسبل زيادة الطاقة الإنتاجية، بما يضمن المساهمة في تغطية الاحتياجات، وتطبيق أعلى معايير الجودة في تصنيع الأدوية.
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