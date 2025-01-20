الصحة تبحث مع سيرفيه الفرنسية للأدوية زيادة استثماراتها في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) تبحث وزارة الصحة والسكان زيادة استثمارات شركة سيرفيه الفرنسية العالمية بمصر في مجال الأدوية وتطوير المنتجات الدوائية المتخصصة ونقل التكنولوجيا، وتحسين جودة الإنتاج المحلى.

قال خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الحكومة تعمل على دعم وتشجيع الشركات المحلية والعالمية، وذلك في ضوء احتياج السوق المحلي من الأدوية.

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جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة، مع وفد شركة“سيرفيه الفرنسية العالمية”، لبحث سبل تعزيز توطين إنتاج الأدوية الحيوية في مصر، مع التركيز على أدوية علاج الأورام وأمراض القلب.

أكد عبد الغفار أهمية الأدوية التي تنتجها الشركة في إنقاذ حياة المرضى، مشيرأ إلى أن الوزارة تعمل على زيادة توطين صناعة الأدوية محليأ، والتعاون مع“سيرفيه” سيساهم في توفير الأدوية بجودة عالية، وأسعار تتناسب مع المرضى، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مكانة مصر في مجال الصناعات الدوائية عالميأ.

استعرض الوفد خطة تطوير مصنع“سيرفيه” في مصر، وسبل زيادة الطاقة الإنتاجية، بما يضمن المساهمة في تغطية الاحتياجات، وتطبيق أعلى معايير الجودة في تصنيع الأدوية.