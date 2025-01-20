Monday, 20 January 2025 07:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة تبحث مع سيرفيه الفرنسية للأدوية زيادة استثماراتها في مصر

1/20/2025 2:20:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تبحث وزارة الصحة والسكان زيادة استثمارات شركة سيرفيه الفرنسية العالمية بمصر في مجال تصنيع الأدوية وتطوير المنتجات الدوائية المتخصصة ونقل التكنولوجيا، وتحسين جودة الإنتاج المحلى.

قال خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الحكومة تعمل على دعم وتشجيع الشركات المحلية والعالمية، وذلك في ضوء احتياج السوق المحلي من الأدوية.

موضوعات متعلقة “ديجرديت كلر” للماستر باتش تنشئ مصنعها الثانى بالإمارات باستثمارات 120 ألف دولار تعاملات الذهب فى البورصة العالمية تنتظر خطاب ترامب ((مشروع تطوير التجارة)) يسهم فى زيادة الصادرات المصرية بقيمة 400 مليون دولار

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة، مع وفد شركة“سيرفيه الفرنسية العالمية”، لبحث سبل تعزيز توطين إنتاج الأدوية الحيوية في مصر، مع التركيز على أدوية علاج الأورام وأمراض القلب.

أكد عبد الغفار أهمية الأدوية التي تنتجها الشركة في إنقاذ حياة المرضى، مشيرأ إلى أن الوزارة تعمل على زيادة توطين صناعة الأدوية محليأ، والتعاون مع“سيرفيه” سيساهم في توفير الأدوية بجودة عالية، وأسعار تتناسب مع المرضى، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مكانة مصر في مجال الصناعات الدوائية عالميأ.

استعرض الوفد خطة تطوير مصنع“سيرفيه” في مصر، وسبل زيادة الطاقة الإنتاجية، بما يضمن المساهمة في تغطية الاحتياجات، وتطبيق أعلى معايير الجودة في تصنيع الأدوية.

MENAFN20012025000202011048ID1109109711

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث