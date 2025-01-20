3.61 تريليون يوان حجم التجارة الخارجية لبكين خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ حجم التجارة الخارجية لبلدية بكين، العاصمة الصينية، 3.61 تريليون يوان (دولار أمريكي واحد يساوي نحو 7.3 يوان) في عام 2024، حيث زاد حجم الصادرات والواردات من منتجات التكنولوجيا الفائقة بشكل كبير.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” اليوم – وفقا لما أعلنته بكين – أنه في عام 2024، بلغ حجم الواردات والصادرات للشركات ذات الاستثمار الأجنبي والشركات الخاصة في بكين 577.11 مليار يوان و435.28 مليار يوان على التوالي، بزيادة 1.5 % و11.9 % على أساس سنوي على الترتيب.

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وأضافت أنه في نفس الوقت، بلغ حجم الواردات والصادرات للخدمات اللوجستية بالمستودعات الجمركية وتجارة المعالجة في بكين 354.7 مليار يوان و176.44 مليار يوان على التوالي، بزيادة 21.1 % و 12.4 % على الترتيب.

وتابعت أنه في عام 2024، وصل حجم الواردات والصادرات بين بكين ودول الحزام والطريق إلى 2.12 تريليون يوان، حيث ازدادت الواردات والصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة والأرجنتين بنسبة 18.9 % و170.3 % على التوالي.. وزادت الواردات والصادرات إلى الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 2.3 % و 4.2 % و 20.2 % على التوالي.

وفيما يتعلق بصناعة تكنولوجيا المعلومات، ففي عام 2024، بلغ حجم صادرات بكين من الهواتف المحمولة والدوائر المتكاملة 72.69 مليار يوان و24.8 مليار يوان على التوالي، بزيادة 24.7 % و29.2 % على التوالي كما استوردت بكين بما قيمته 38.79 مليار يوان من قطع غيار السيارات في عام 2024، بزيادة 14.1 % .. وفي الوقت نفسه، بلغ حجم الصادرات السنوي للسيارات 21.34 مليار يوان، بزيادة 47 %.