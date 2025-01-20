3.61 تريليون يوان حجم التجارة الخارجية لبكين خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) بلغ حجم التجارة الخارجية لبلدية بكين، العاصمة الصينية، 3.61 تريليون يوان (دولار أمريكي واحد يساوي نحو 7.3 يوان) في عام 2024، حيث زاد حجم الصادرات والواردات من منتجات التكنولوجيا الفائقة بشكل كبير.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” اليوم – وفقا لما أعلنته جمارك بكين – أنه في عام 2024، بلغ حجم الواردات والصادرات للشركات ذات الاستثمار الأجنبي والشركات الخاصة في بكين 577.11 مليار يوان و435.28 مليار يوان على التوالي، بزيادة 1.5 % و11.9 % على أساس سنوي على الترتيب.
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وأضافت أنه في نفس الوقت، بلغ حجم الواردات والصادرات للخدمات اللوجستية بالمستودعات الجمركية وتجارة المعالجة في بكين 354.7 مليار يوان و176.44 مليار يوان على التوالي، بزيادة 21.1 % و 12.4 % على الترتيب.
وتابعت أنه في عام 2024، وصل حجم الواردات والصادرات بين بكين ودول الحزام والطريق إلى 2.12 تريليون يوان، حيث ازدادت الواردات والصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة والأرجنتين بنسبة 18.9 % و170.3 % على التوالي.. وزادت الواردات والصادرات إلى الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 2.3 % و 4.2 % و 20.2 % على التوالي.
وفيما يتعلق بصناعة تكنولوجيا المعلومات، ففي عام 2024، بلغ حجم صادرات بكين من الهواتف المحمولة والدوائر المتكاملة 72.69 مليار يوان و24.8 مليار يوان على التوالي، بزيادة 24.7 % و29.2 % على التوالي كما استوردت بكين بما قيمته 38.79 مليار يوان من قطع غيار السيارات في عام 2024، بزيادة 14.1 % .. وفي الوقت نفسه، بلغ حجم الصادرات السنوي للسيارات 21.34 مليار يوان، بزيادة 47 %.
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