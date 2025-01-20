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الصين تخفض شراء الفحم الروسي رغم زيادة قياسية في وارداته

1/20/2025 2:20:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) خفضت الصين ، أكبر مستورد للفحم في العالم، وارداتها من الفحم الروسي في 2024 ، فيما زادت الشراء من موردين آخرين، وعلى رأسهم أستراليا، في عام شهد تسجيل واردات الفحم لأرقام قياسية.

وفق بيانات الجمارك الصينية اليوم الاثنين، سجلت الصين في العام الماضي واردات قياسية من الفحم بلغت 547.2 مليون طن، بما يعادل 41% من إجمالي التجارة العالمية، مما عزز من قدرتها على التأثير في تحديد الأسعار في الأسواق الدولية .

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كانت روسيا الدولة الوحيدة من كبار المنتجين التي شهدت تراجعًا في شحناتها إلى الصين في 2024، حيث انخفضت الواردات الصينية من روسيا بنسبة 7% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 93.86 مليون طن.

ويساعد الطلب الصيني في دعم الأسعار عند مستويات، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، التي تزيد بنسبة 50% عن المتوسط في فترة 2017-2019.

في العام الماضي، ارتفعت واردات الصين من المورد الرئيسي إندونيسيا بنسبة 8% لتصل إلى 236.99 مليون طن، رغم أن هذه الزيادة كانت أقل من نمو الواردات الإجمالي الذي بلغ 14.4%.

وقال محللون في“جالاكسي فيوتشرز” إن صناعة الفحم الروسية تواجه تكاليف إنتاج أعلى من منافسيها، بالإضافة إلى مشاكل في سعة السكك الحديدية التي أدت إلى زيادة أسعار الشحن.

وبسبب السعة المحدودة، قررت السكك الحديدية إعطاء الأولوية لنقل البضائع ذات القيمة الأعلى على حساب الفحم.

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