بنك كوريا الجنوبية يتوقع انخفاض نمو الاقتصاد المحلي إلى 1.6%

MENAFN - Al-Borsa News) توقع بنك كوريا الجنوبية المركزي ، اليوم الاثنين، انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهذا العام من 1.9% إلى ما يتراوح بين 1.6 و1.7%؛ وذلك بعد أن قرر تجميد سعر الفائدة الأساسي في 16 يناير الجاري؛ بسبب حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن أزمة الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.

وأشار البنك – في بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) – إلى أن التقديرات تشير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض معدل نمو البلاد لهذا العام بنحو 0.2 نقطة مئوية؛ بسبب أزمة الأحكام العرفية وما نتج عنها من ضعف المعنويات الاقتصادية.

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ومن المقرر أن يصدر البنك توقعاته المعدلة لنمو اقتصاد البلاد في 25 فبراير المقبل.

وأوضح البيان أن التوقعات التي سيتم إصدارها الشهر المقبل، ستتأثر بشكل كبير بتوقيت تخفيف حالة عدم اليقين السياسي، وإجراءات التحفيز الاقتصادي الإضافية التي ستتخذها الحكومة، والسياسات الاقتصادية التي ستنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون معدل نمو الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي أقل بكثير من توقعات نوفمبر، وسط تدهور المعنويات الاقتصادية وانكماش الطلب المحلي بسبب الأزمة السياسية المستمرة منذ إعلان الإحكام العرفية، وحادث تحطم طائرة جيجو إير المميت.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو في الربع الأخير نحو 0.2%، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 0.5%، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي للعام الماضي ما يتراوح بين 2 و2.1%، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.2%.