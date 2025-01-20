معهد فيينا للبحوث: رسوم ترامب المتوقعة ستكون لها تداعيات على اقتصاد أوروبا

MENAFN - Al-Borsa News) توقع مدير معهد فيينا للبحوث والدراسات الاقتصادية ماريو هولتسنر أن يكون لتولى الرئيس الأمريكي دونالد للسلطة، تداعيات واسعة على الصعيد الاقتصادي، خاصة في أوروبا.

وقال هولتسنر – في نظمتها الغرفة الاقتصادية النمساوية، اليوم، تحت عنوان“رئاسة ترامب.. الفرص والتحديات” –“ستكون التداعيات المترتبة على الانفصال بين الولايات المتحدة والصين باهظة التكلفة على الشركات في جميع أنحاء أوروبا”، مشيرا إلى أن هناك قرارات صعبة تنتظر الشركات التي تتعامل مع الصين والولايات المتحدة.

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وتوقع حدوث مزيد من التقلبات في أسعار المدخلات وأسعار الشحن، ورجح أن يمارس التشرذم الجيوسياسي ضغوطا تصاعدية على التضخم، كما توقع أنه“لا عودة إلى فترات طويلة من انعدام التضخم تقريبًا”، وأنه سيتعين على المستهلكين اتخاذ خيارات صعبة.

وتوقع مدير معهد فيينا كذلك أن تتسبب الرسوم الجمركية الجديدة في أضرار اقتصادية في أوروبا، وخاصة عبر ألمانيا، مضيفا أنه حتى لو قامت الولايات المتحدة بتخفيف التعريفات الجمركية على الاتحاد الأوروبي والصين إلى 10% فقط، لن يكون مفيدا للاقتصاد الأوروبي.