وزير البترول يعتمد الموازنة التخطيطية لـبتروجاس للعام المالي 2025-2026

(MENAFN
- Al-Borsa News) اعتمد المهندس كريم بدوي وزير
البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025-2026 لشركة الغازات البترولية“بتروجاس”، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة
التنمية المحلية، وقيادات قطاع البترول، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس نقابة العاملين بالبترول.
وأكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية للشركة ودورها المهم ضمن المحاور الستة الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة الحالية، خاصة المحور الأول المتعلق بتوفير المنتجات البترولية للمواطنين، ومنها تلبية الاحتياجات اليومية لهم من أسطوانات البوتاجاز، وكذلك المحور الخاص باستغلال البنية الأساسية وتطويرها سواء مستودعات تخزين أو مصانع تعبئة أو منافذ توزيع.
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وبالنسبة للمحور الأهم لمنظومة العمل البترولي والخاص بالسلامة والصحة المهنية، وجه الوزير بأهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وزيادة الوعي لدى العاملين بأهمية هذه المجالات لتحقيق أقصى درجات الأمان حفاظاً على أرواحهم.
كما وجه بدوي بأهمية تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة في منظومة العمل البترولي والاهتمام ببرامج التدريب للجنسين في مختلف المجالات الفنية والإدارية والتحول الرقمي لمواكبة احتياجات سوق العمل البترولي، وذلك بالتنسيق بين هيئة البترول والشركات القابضة والشركات التابعة والنقابة العامة للعاملين بقطاع البترول.
واستعرض المحاسب محمد فرحات، رئيس شركة بتروجاس، أهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2025-2026، وحجم الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الأساسية ومناطق تعبئة وإنتاج وتداول أسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة والمشروعات المخططة، وكذلك استكمال مراحل مشروع مراقبة تداول البوتاجاز باستخدام منظومة“الإسكادا”، الذي يعد نموذجاً ناجحاً في تحقيق التحول الرقمي بأنشطة قطاع البترول.
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