وزير البترول يعتمد الموازنة التخطيطية لـبتروجاس للعام المالي 2025-2026

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمد المهندس كريم بدوي البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025-2026 لشركة الغازات البترولية“بتروجاس”، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، التنمية المحلية، وقيادات قطاع البترول، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس نقابة العاملين بالبترول.

وأكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية للشركة ودورها المهم ضمن المحاور الستة الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة الحالية، خاصة المحور الأول المتعلق بتوفير المنتجات البترولية للمواطنين، ومنها تلبية الاحتياجات اليومية لهم من أسطوانات البوتاجاز، وكذلك المحور الخاص باستغلال البنية الأساسية وتطويرها سواء مستودعات تخزين أو مصانع تعبئة أو منافذ توزيع.

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وبالنسبة للمحور الأهم لمنظومة العمل البترولي والخاص بالسلامة والصحة المهنية، وجه الوزير بأهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وزيادة الوعي لدى العاملين بأهمية هذه المجالات لتحقيق أقصى درجات الأمان حفاظاً على أرواحهم.

كما وجه بدوي بأهمية تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة في منظومة العمل البترولي والاهتمام ببرامج التدريب للجنسين في مختلف المجالات الفنية والإدارية والتحول الرقمي لمواكبة احتياجات سوق العمل البترولي، وذلك بالتنسيق بين هيئة البترول والشركات القابضة والشركات التابعة والنقابة العامة للعاملين بقطاع البترول.

واستعرض المحاسب محمد فرحات، رئيس شركة بتروجاس، أهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2025-2026، وحجم الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الأساسية ومناطق تعبئة وإنتاج وتداول أسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة والمشروعات المخططة، وكذلك استكمال مراحل مشروع مراقبة تداول البوتاجاز باستخدام منظومة“الإسكادا”، الذي يعد نموذجاً ناجحاً في تحقيق التحول الرقمي بأنشطة قطاع البترول.