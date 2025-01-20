أسواق المعادن تترقب عودة ترامب وتوقعات برسوم جمركية على النحاس والذهب

MENAFN - Al-Borsa News) نقلت مؤسسة اليوم عن متعاملين في سوق النحاس توقعاتهم أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد رسوماً جمركية تصل إلى 10% على المعدن بحلول نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وأضافت المؤسسة الاستثمارية الأمريكية أنه يترقب المتعاملون في أسواق المعادن باهتمام كبير عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والسياسات التي سيعلن عنها والتي قد تشمل فرض رسوم جمركية تصل إلى 10% على الواردات العالمية، بالإضافة إلى 60% على البضائع الصينية و25% على المنتجات الكندية والمكسيكية.

موضوعاتلماذا ستواجه أوروبا صعوبة في شراء الغاز الأمريكي؟ شركات المحاسبة تكافح لتعزيز نسبة النساء في المناصب العليا “المركزي الكازاخستاني” يحافظ على سعر الفائدة عند 15.25%

وانخفض سعر النحاس لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3% ليصل إلى 9,167 دولارًا للطن المتري ، بعد أن بلغ أعلى مستوى له خلال شهر الأسبوع الماضي.

وبجانب سوق النحاس، تتوقع أسواق النفط والذهب نسباً متقاربة، إذ ذكرت جولدمان ساكس أن سوق النفط يعكس احتمالية بنسبة 40% لفرض رسوم جمركية قدرها 25 % على البضائع الكندية، بما في ذلك النفط، بينما قدرت المؤسسة احتمالية فرض هذه الرسوم بشكل فعلي عند 15 % فقط بحلول نهاية العام.

وتداولت العقود الآجلة لخام برنت حول 80.69 دولارًا للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي“غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل عند 77.36 دولارًا.

وفيما يتعلق بالذهب، أشارت المؤسسة إلى أن هناك احتمالًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، فيما رأت أن مكانته كأصل مالي تجعل من غير المرجح فرض رسوم عليه.

وارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.3% لتصل إلى 2,708.77 دولار للأوقية، بينما استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 2,749.70 دولار.