أسواق المعادن تترقب عودة ترامب وتوقعات برسوم جمركية على النحاس والذهب

(MENAFN
- Al-Borsa News) نقلت مؤسسة جولدمان ساكس
اليوم عن متعاملين في سوق النحاس توقعاتهم أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رسوماً جمركية تصل إلى 10% على المعدن بحلول نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وأضافت المؤسسة الاستثمارية الأمريكية أنه يترقب المتعاملون في أسواق المعادن باهتمام كبير عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والسياسات التي سيعلن عنها والتي قد تشمل فرض رسوم جمركية تصل إلى 10% على الواردات العالمية، بالإضافة إلى 60% على البضائع الصينية و25% على المنتجات الكندية والمكسيكية.
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وانخفض سعر النحاس لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3% ليصل إلى 9,167 دولارًا للطن المتري ، بعد أن بلغ أعلى مستوى له خلال شهر الأسبوع الماضي.
وبجانب سوق النحاس، تتوقع أسواق النفط والذهب نسباً متقاربة، إذ ذكرت جولدمان ساكس أن سوق النفط يعكس احتمالية بنسبة 40% لفرض رسوم جمركية قدرها 25 % على البضائع الكندية، بما في ذلك النفط، بينما قدرت المؤسسة احتمالية فرض هذه الرسوم بشكل فعلي عند 15 % فقط بحلول نهاية العام.
وتداولت العقود الآجلة لخام برنت حول 80.69 دولارًا للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي“غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل عند 77.36 دولارًا.
وفيما يتعلق بالذهب، أشارت المؤسسة إلى أن هناك احتمالًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، فيما رأت أن مكانته كأصل مالي تجعل من غير المرجح فرض رسوم عليه.
وارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.3% لتصل إلى 2,708.77 دولار للأوقية، بينما استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 2,749.70 دولار.
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