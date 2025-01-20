رامي فتح الله رئيسا للجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية

MENAFN - Al-Borsa News) شكلت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، لجنة المالية والضرائب برئاسة رامي فتح الله، وتعيين الدكتور أشرف حجر وأحمد الطوخي نائبين لرئيس اللجنة .

وقال فوزى فى بيان للجمعية إن لجنة المالية بالجمعية تضم فى عضويتها خبراء الضرائب والمؤسسات المالية وأعضاء الجمعية من مصر ولبنان، بهدف تحسين نظام الضرائب وتطوير سياسات مالية وفعالة وزيادة الشفافية والمساءلة المالية.

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وأشار إلى أن اللجنة تتولى مهام تقديم تقارير دورية للحكومة بالتوصيات والإجراءات المقترحة، ومساعدة الشركات أعضاء الجمعية في التخطيط المالي والإعداد الضريبي إضافة إلى تقديم مقترحات وورقة عمل رؤية الجمعية في تحسين النظام الضريبي وتقديم توصيات لواضعي السياسات والهيئات الحكومية حول تعزيز النمو الاقتصادي ،وكذلك عقد مؤتمر سنوي موسع مع وزير المالية.

لفت فوزى إلى أن الجمعية ستعقد خلال الفترة المقبلة عددًا من ورش العمل وندوات مع مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والرقابة المالية وغيرها من الجهات الحكومية المعنية بالقطاع المالي والمصرفي والصناعي؛ لبحث قضايا الضرائب والمالية الحالية.

تابع أن الجمعية ستعمل وفق جدول زمني محدد لعقد اجتماعاتها، مع الالتزام بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عنها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.