رامي فتح الله رئيسا للجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية

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- Al-Borsa News) شكلت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، لجنة المالية والضرائب برئاسة رامي فتح الله، وتعيين الدكتور أشرف حجر وأحمد الطوخي نائبين لرئيس اللجنة .
وقال فوزى فى بيان للجمعية إن لجنة المالية بالجمعية تضم فى عضويتها خبراء الضرائب والمؤسسات المالية وأعضاء الجمعية من مصر ولبنان، بهدف تحسين نظام الضرائب وتطوير سياسات مالية وفعالة وزيادة الشفافية والمساءلة المالية.
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وأشار إلى أن اللجنة تتولى مهام تقديم تقارير دورية للحكومة بالتوصيات والإجراءات المقترحة، ومساعدة الشركات أعضاء الجمعية في التخطيط المالي والإعداد الضريبي إضافة إلى تقديم مقترحات وورقة عمل رؤية الجمعية في تحسين النظام الضريبي وتقديم توصيات لواضعي السياسات والهيئات الحكومية حول تعزيز النمو الاقتصادي ،وكذلك عقد مؤتمر سنوي موسع مع وزير المالية.
لفت فوزى إلى أن الجمعية ستعقد خلال الفترة المقبلة عددًا من ورش العمل وندوات مع مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والرقابة المالية وغيرها من الجهات الحكومية المعنية بالقطاع المالي والمصرفي والصناعي؛ لبحث قضايا الضرائب والمالية الحالية.
تابع أن الجمعية ستعمل وفق جدول زمني محدد لعقد اجتماعاتها، مع الالتزام بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عنها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
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