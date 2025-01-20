المركزي الكازاخستاني يحافظ على سعر الفائدة عند 15.25%

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبقى البنك المركزي
الكازاخستاني، اليوم، على سعر الفائدة الأساسي عند 15.25%، على الرغم من تسجيل التينغ الكازاخستاني (العملة الرسمية لكازاخستان) سلسلة من أدنى مستوياته التاريخية خلال الشهر الجارى.
وجاء القرار بعد أن أظهر أحدث تقرير لأسعار المستهلك في البلاد ارتفاع التضخم السنوي إلى 8.6% في ديسمبر مقارنة بـ8.4% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو الماضى.. كما أعلن البنك المركزي عن بدء بيع الدولار بطريقة تحاكي شراءه للذهب من المنتجين المحليين.
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وقال محافظ البنك الوطني الكازاخستاني تيمور سليمنوف، للصحفيين في أستانا بحسب ما أورد تقرير لـ(بلومبرج)،“ستخلق هذه التدابير عرضًا إضافيًا في سوق الصرف الأجنبي، مما سيساهم أيضًا في تحقيق التوازن في سوق العملة المحلية”، موضحا أن التينغ تأثر بارتفاع قيمة الدولار عالميًا، وزيادة الطلب المحلي على العملات الأجنبية الذي تضاعف تقريبًا مقارنة بالسنوات السابقة، بالإضافة إلى التأثير السلبي الناتج عن تشديد العقوبات الأمريكية ضد روسيا، لافتا إلى أن التينغ حساس للتغيرات في قيمة الروبل الروسي.
وكجزء من الدفاع عن التينغ، أُمرت الشركات المملوكة للدولة في نوفمبر ببيع نصف إيراداتها بالعملات الأجنبية لدعم العملة المحلية، ومن المتوقع أن تصل المبيعات إلى حوالي 500 مليون دولار شهريًا، وفقًا لتقرير“هاليك فاينانس”.
كما أنفق صناع القرار في نوفمبر أكثر من مليار دولار لدعم التينغ، وكانت المرة الأخيرة التي استهلك فيها البنك المركزي احتياطيات دولارية لدعم العملة في مارس 2022.
وفي 15 يناير، نشرت صحيفة“كابيتال” الكازاخستانية ردود نائب رئيس البنك الوطني عليا مولدابيكوفا، التي أشارت جزئيًا إلى أن ضعف التينغ مرتبط بجولة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وهي دولة لا تزال كازاخستان تعتمد عليها بشكل كبير، والتي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي بايدن المنتهية ولايتها في وقت سابق من الشهر.
وقالت مولدابيكوفا“حتى الآن، لم تتغير العوامل الأساسية التي تضغط على العملة بشكل كبير، مثل استمرار قوة الدولار.. ومع ذلك، لا يزال هناك ضغط وزيادة في الطلب على الدولار، والذي قد يكون قصير الأجل وغير مرتبط بالعوامل الأساسية، ونرى أن العامل الرئيسي للتوتر في سوق العملات هو العقوبات الإضافية ضد روسيا التي تم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى طلب مرتفع على العملات الأجنبية من المشاركين في السوق، بما في ذلك الأفراد”.
وذكرت الصحيفة الكازاخستانية الأسبوع الماضي أن احتياطيات كازاخستان من الذهب والعملات الأجنبية ارتفعت إلى 44.2 مليار دولار في نوفمبر 2024، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 23.1%.. وفي ديسمبر، شكل الذهب أكثر من نصف إجمالي احتياطيات البلاد بقيمة 23.8 مليار دولار.
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