المركزي الكازاخستاني يحافظ على سعر الفائدة عند 15.25%

MENAFN - Al-Borsa News) أبقى الكازاخستاني، اليوم، على سعر الفائدة الأساسي عند 15.25%، على الرغم من تسجيل التينغ الكازاخستاني (العملة الرسمية لكازاخستان) سلسلة من أدنى مستوياته التاريخية خلال الشهر الجارى.

وجاء القرار بعد أن أظهر أحدث تقرير لأسعار المستهلك في البلاد ارتفاع التضخم السنوي إلى 8.6% في ديسمبر مقارنة بـ8.4% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو الماضى.. كما أعلن البنك المركزي عن بدء بيع الدولار بطريقة تحاكي شراءه للذهب من المنتجين المحليين.

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وقال محافظ البنك الوطني الكازاخستاني تيمور سليمنوف، للصحفيين في أستانا بحسب ما أورد تقرير لـ(بلومبرج)،“ستخلق هذه التدابير عرضًا إضافيًا في سوق الصرف الأجنبي، مما سيساهم أيضًا في تحقيق التوازن في سوق العملة المحلية”، موضحا أن التينغ تأثر بارتفاع قيمة الدولار عالميًا، وزيادة الطلب المحلي على العملات الأجنبية الذي تضاعف تقريبًا مقارنة بالسنوات السابقة، بالإضافة إلى التأثير السلبي الناتج عن تشديد العقوبات الأمريكية ضد روسيا، لافتا إلى أن التينغ حساس للتغيرات في قيمة الروبل الروسي.

وكجزء من الدفاع عن التينغ، أُمرت الشركات المملوكة للدولة في نوفمبر ببيع نصف إيراداتها بالعملات الأجنبية لدعم العملة المحلية، ومن المتوقع أن تصل المبيعات إلى حوالي 500 مليون دولار شهريًا، وفقًا لتقرير“هاليك فاينانس”.

كما أنفق صناع القرار في نوفمبر أكثر من مليار دولار لدعم التينغ، وكانت المرة الأخيرة التي استهلك فيها البنك المركزي احتياطيات دولارية لدعم العملة في مارس 2022.

وفي 15 يناير، نشرت صحيفة“كابيتال” الكازاخستانية ردود نائب رئيس البنك الوطني عليا مولدابيكوفا، التي أشارت جزئيًا إلى أن ضعف التينغ مرتبط بجولة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وهي دولة لا تزال كازاخستان تعتمد عليها بشكل كبير، والتي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي بايدن المنتهية ولايتها في وقت سابق من الشهر.

وقالت مولدابيكوفا“حتى الآن، لم تتغير العوامل الأساسية التي تضغط على العملة بشكل كبير، مثل استمرار قوة الدولار.. ومع ذلك، لا يزال هناك ضغط وزيادة في الطلب على الدولار، والذي قد يكون قصير الأجل وغير مرتبط بالعوامل الأساسية، ونرى أن العامل الرئيسي للتوتر في سوق العملات هو العقوبات الإضافية ضد روسيا التي تم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى طلب مرتفع على العملات الأجنبية من المشاركين في السوق، بما في ذلك الأفراد”.

وذكرت الصحيفة الكازاخستانية الأسبوع الماضي أن احتياطيات كازاخستان من الذهب والعملات الأجنبية ارتفعت إلى 44.2 مليار دولار في نوفمبر 2024، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 23.1%.. وفي ديسمبر، شكل الذهب أكثر من نصف إجمالي احتياطيات البلاد بقيمة 23.8 مليار دولار.