Monday, 20 January 2025 07:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((مشروع تطوير التجارة)) يسهم فى زيادة الصادرات المصرية بقيمة 400 مليون دولار

1/20/2025 2:20:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID Trade)، إن المشروع أحدث تأثيرًا جوهريًا على الصادرات في القطاعات السبعة الرئيسية التي يدعمها، فضلًا عن مساهمته في دعم المؤسسات الداعمة للتجارة، بما في ذلك المجالس التصديرية، مما أدى إلى تحقيق زيادة في الصادرات بلغت قيمتها 400 مليون دولار.

أضاف بنجلون أن المشروع ساهم في زيادة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن تلك القطاعات بنحو 211 مليون دولار إضافة إلى دعمًا قدمه لنحو 32 شركة مصرية في قطاع الكيماويات فقط، مما أسهم في تحقيق زيادة ملحوظة في صادرات تلك الشركات بقيمة 11 مليون دولار خلال العامين الماضيين.

موضوعات متعلقة “ديجرديت كلر” للماستر باتش تنشئ مصنعها الثانى بالإمارات باستثمارات 120 ألف دولار تعاملات الذهب فى البورصة العالمية تنتظر خطاب ترامب رامي فتح الله رئيسا للجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية

وأشار إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة كشريك أساسي للمشروع في تنفيذ العديد من الأنشطة، منها دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية.

تابع أنه تم بالفعل التعاون في بعثات ترويجية إلى كل من الأردن وكينيا و كوت ديفوار وغانا، مع خطط لتنظيم بعثات أخرى إلى دول اجنبية وأفريقية خلال هذا العام.

ومن جانبه، قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن التعاون بين المجلس و مشروع” تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” تنفيذا للبروتوكول الموقع بين الجانبين كان له دور كبير في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للمجلس ومساندتها في تطوير أدائها والتصدير من خلال دعمها وتحفيزها على المشاركة في المعارض والبعثات الترويجية التي ينظمها المجلس.

MENAFN20012025000202011048ID1109109700

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث