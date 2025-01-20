((مشروع تطوير التجارة)) يسهم فى زيادة الصادرات المصرية بقيمة 400 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) قال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID Trade)، إن المشروع أحدث تأثيرًا جوهريًا على الصادرات في القطاعات السبعة الرئيسية التي يدعمها، فضلًا عن مساهمته في دعم المؤسسات الداعمة للتجارة، بما في ذلك المجالس التصديرية، مما أدى إلى تحقيق زيادة في الصادرات بلغت قيمتها 400 مليون دولار.

أضاف بنجلون أن المشروع ساهم في زيادة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن تلك القطاعات بنحو 211 مليون دولار إضافة إلى دعمًا قدمه لنحو 32 شركة مصرية في قطاع الكيماويات فقط، مما أسهم في تحقيق زيادة ملحوظة في صادرات تلك الشركات بقيمة 11 مليون دولار خلال العامين الماضيين.

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وأشار إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة كشريك أساسي للمشروع في تنفيذ العديد من الأنشطة، منها دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية.

تابع أنه تم بالفعل التعاون في بعثات ترويجية إلى كل من الأردن وكينيا و كوت ديفوار وغانا، مع خطط لتنظيم بعثات أخرى إلى دول اجنبية وأفريقية خلال هذا العام.

ومن جانبه، قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن التعاون بين المجلس و مشروع” تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” تنفيذا للبروتوكول الموقع بين الجانبين كان له دور كبير في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للمجلس ومساندتها في تطوير أدائها والتصدير من خلال دعمها وتحفيزها على المشاركة في المعارض والبعثات الترويجية التي ينظمها المجلس.