((مشروع تطوير التجارة)) يسهم فى زيادة الصادرات المصرية بقيمة 400 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID Trade)، إن المشروع أحدث تأثيرًا جوهريًا على الصادرات في القطاعات السبعة الرئيسية التي يدعمها، فضلًا عن مساهمته في دعم المؤسسات الداعمة للتجارة، بما في ذلك المجالس التصديرية، مما أدى إلى تحقيق زيادة في الصادرات بلغت قيمتها 400 مليون دولار.
أضاف بنجلون أن المشروع ساهم في زيادة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن تلك القطاعات بنحو 211 مليون دولار إضافة إلى دعمًا قدمه لنحو 32 شركة مصرية في قطاع الكيماويات فقط، مما أسهم في تحقيق زيادة ملحوظة في صادرات تلك الشركات بقيمة 11 مليون دولار خلال العامين الماضيين.
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وأشار إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة كشريك أساسي للمشروع في تنفيذ العديد من الأنشطة، منها دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية.
تابع أنه تم بالفعل التعاون في بعثات ترويجية إلى كل من الأردن وكينيا و كوت ديفوار وغانا، مع خطط لتنظيم بعثات أخرى إلى دول اجنبية وأفريقية خلال هذا العام.
ومن جانبه، قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن التعاون بين المجلس و مشروع” تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” تنفيذا للبروتوكول الموقع بين الجانبين كان له دور كبير في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للمجلس ومساندتها في تطوير أدائها والتصدير من خلال دعمها وتحفيزها على المشاركة في المعارض والبعثات الترويجية التي ينظمها المجلس.
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