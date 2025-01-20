تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية مع عودة ترامب للبيت الأبيض

MENAFN - Al-Borsa News) تباين أداء مؤشرات المصرية بنهاية تعاملات، اليوم الإثنين، بعد جلسات صعود منتصف الأسبوع الماضي، ليتراجع المؤشر الرئيسي، بشكل هامشى، رغم هدوء التوترات منطقة الشرق الأوسط، وعودة رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.37%، ليصل إلى مستوى 29619 نقطة، بينما انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06%، مسجلًا 3144 نقطة.

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في المقابل تراجع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.49%، ليسجل مستوى 8371 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23%، ليصل إلى مستوى 11475 نقطة.

وتوقع ياسر المصرى، العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر مؤشر EGX30 منطقة مقاومة هامة عند 32500 نقطة، وحال اختراقها سيتأكد الاتجاه الصاعد للسوق خلال الفترة المقبلة، بعد هدوء التوترات الجيوسياسية.

وأوضح أن مؤشر EGX70 EWI أفضل من EGX30 بسبب عدم تواجد المؤسسات بقوة كما فى المؤشر الرئيسى، بالإضافة إلى أن الأفراد تتحرك وفقًا لتوجهات السوق، بينما تتحرك المؤسسات بناءً على تحليلات مالية وفنية، ناصحًا المستثمرين بالتركيز على الأسهم ذات الملاءة المالية.

وسجل السوق تداولات بقيمة 3.86 مليار جنيه، من خلال تداول 2.1 مليار سهم، موزعة على 121.6 ألف عملية، بعد أن تم التداول على أسهم 214 شركة مقيدة.

وشملت المكاسب 73 سهمًا، بينما تراجع 99 سهمًا، فى حين ظل أسعار 42 سهمًا بدون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة نحو 2.2 تريليون جنيه.

ورجح محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب بشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، أن تحسن المؤشرات بدءًا من الربع الثاني من العام الجاري، بعد البدء بالطروحات الحكومية.

توقع أن يعود المؤشر الرئيسي إلى القمم السابقة، ويصل إلى مستوى 34000 نقطة على المدى المتوسط.

وأضاف مسعود، أن الاستثمارات الخاصة بالأفراد في تزايد مستمر، وهي تعتبر المحرك الأساسي للمؤشر السبعيني، مما يزيد من احتمالية صعوده.

ونصح مسعود المستثمرين بفتح مراكز شرائية نظرًا لانخفاض أسعار الأسهم المتداولة فى البورصة المصرية خلال الفترة الحالية.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء بصافى 44.2 مليون جنيه مستحوذين على 4.57%، بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع بصافى 8.3 مليون جنيه و35.9 مليون جنيه مستحوذين على 90.79% و4.64% على الترتيب.

وسجل الأفراد 81.32% من التعاملات، حيث سجل المصريون والأجانب صافى بيع بقيمة 49.5 مليون جنيه و0.1 مليون جنيه على التوالي، فى حين سجل العرب صافى شراء بقيمة 6.1 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 18.67% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات الأجنبية صافى بيع بقيمة 35.7 مليون جنيه، فى حين حققت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء 41.2 مليون جنيه و38 مليونا على الترتيب.