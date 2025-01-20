تعاملات الذهب فى البورصة العالمية تنتظر خطاب ترامب

MENAFN - Al-Borsa News) تنتظر أسعار الذهب خطاب التى سيلقيها عقب تنصيبه لرئاسة أمريكا اليوم وتوجهاته سواء للملف الاقتصادى أو التلويح مرة أخرى لفرض عقوبات على بعض الدول المعادية للولايات المتحدة ، وذلك لتحديد مسارها خلال الفترة المقبلة وفقا لأجندة توجهاته.

قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة“آى صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن مستقبل الذهب ينتظر خطابات ترامب بعد تنصيبه اليوم، وما إذا كان سيؤكد على تشديداته للضرائب الجمركية أو تلميحات بفرض عقوبات جمركية على الصين، ما يجبر المستثمرين للتوجه نحو الملاذ الأمن مره أخرى.

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توقع، أن يراقب مستثمرى الذهب خلال الفترة المقبلة حركة الدولار وعلى أساسه سيتم توجيه استثماراتهم مرة أخرى، حيث أن حركة الذهب لم تنته بعد وتنتظر توجهات ترامب خلال الفترة المقبلة.

أشار، إلى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع، وسط ترقب تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب ، بجانب تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال النصف الأول من 2025، وذلك عقب ارتفاع معدل التضخم الأمريكي، وارتفاع البطالة.

تابع أن تصريحات ترامب العدوانية حول استخدام التعريفات التجارية لدعم قطاع التصنيع الأمريكي، متسمرة في تعزيز الدولار الأمريكي، لكن تصريحاته أيضًا تؤجج مخاوف التضخم وضعف النمو الاقتصادي بسبب الحرب التجارية العالمية المحتملة.

وزاد الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2704.85 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2747.10 دولار، مع توقع أن تكون أحجام التداول هزيلة بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة يوم مارتن.

وتوقع محللون فى“جيه بى مورجان” أن يبلغ متوسط سعر الذهب 2950 دولارًا للأونصة فى عام 2025، مع كون المخاطر الجيوسياسية عاملاً مساهمًا مهمًا.

نجيب: التأثير الحقيقى لأسعار الأوقية جاء عقب فوزه فى الانتخابات

قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 دولارات خلال تعاملات اليوم، متأثرة بالأحداث الجيوسياسة العالمية وليس بتنصيب ترامب.

أضاف لـ”البورصة”، أن التأثير الحقيقى على أسعار الذهب، عقب إعلان ترامب ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية وفوزه فى الانتخابات، الأمر الذى هبط بأسعار الأوقية العالمية.