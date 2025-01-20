تعاملات الذهب فى البورصة العالمية تنتظر خطاب ترامب

(MENAFN
- Al-Borsa News) تنتظر أسعار الذهب خطاب ترامب
التى سيلقيها عقب تنصيبه لرئاسة أمريكا اليوم وتوجهاته سواء للملف الاقتصادى أو التلويح مرة أخرى لفرض عقوبات على بعض الدول المعادية للولايات المتحدة ، وذلك لتحديد مسارها خلال الفترة المقبلة وفقا لأجندة توجهاته. إمبابى: توجهات ترامب للملف الاقتصادى تضعف حركة الذهب
قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة“آى صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن مستقبل الذهب ينتظر خطابات ترامب بعد تنصيبه اليوم، وما إذا كان سيؤكد على تشديداته للضرائب الجمركية أو تلميحات بفرض عقوبات جمركية على الصين، ما يجبر المستثمرين للتوجه نحو الملاذ الأمن مره أخرى.
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توقع، أن يراقب مستثمرى الذهب خلال الفترة المقبلة حركة الدولار وعلى أساسه سيتم توجيه استثماراتهم مرة أخرى، حيث أن حركة الذهب لم تنته بعد وتنتظر توجهات ترامب خلال الفترة المقبلة.
أشار، إلى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع، وسط ترقب تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب ، بجانب تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال النصف الأول من 2025، وذلك عقب ارتفاع معدل التضخم الأمريكي، وارتفاع البطالة.
تابع أن تصريحات ترامب العدوانية حول استخدام التعريفات التجارية لدعم قطاع التصنيع الأمريكي، متسمرة في تعزيز الدولار الأمريكي، لكن تصريحاته أيضًا تؤجج مخاوف التضخم وضعف النمو الاقتصادي بسبب الحرب التجارية العالمية المحتملة.
وزاد الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2704.85 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2747.10 دولار، مع توقع أن تكون أحجام التداول هزيلة بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة يوم مارتن.
وتوقع محللون فى“جيه بى مورجان” أن يبلغ متوسط سعر الذهب 2950 دولارًا للأونصة فى عام 2025، مع كون المخاطر الجيوسياسية عاملاً مساهمًا مهمًا.
نجيب: التأثير الحقيقى لأسعار الأوقية جاء عقب فوزه فى الانتخابات
قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 دولارات خلال تعاملات اليوم، متأثرة بالأحداث الجيوسياسة العالمية وليس بتنصيب ترامب.
أضاف لـ”البورصة”، أن التأثير الحقيقى على أسعار الذهب، عقب إعلان ترامب ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية وفوزه فى الانتخابات، الأمر الذى هبط بأسعار الأوقية العالمية.
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