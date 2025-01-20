أفريكسيم بنك يحصل على تصنيف AAA/مستقر من شركة تشنغشين الدولية الصينية للتصنيف الائتماني

(MENAFN
- APO Group)
: أعلنت شركة تشنغ شين الدولية الصينية للتصنيف الائتماني المحدودة عن منح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) تصنيف "AAA/مستقر"، معترفة بالبنك كمؤسسة مالية متعددة الأطراف رائدة في القارة. أفريكسيم بنك هو أول مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف تحصل على تصنيف AAA من شركة تشنغشين الدولية الصينية للتصنيف الائتماني .
وفي تقريرها للتصنيف الائتماني لعام 2024 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والذي صدر في بكين في 15 يناير، ذكرت شركة تشنغشين الدولية الصينية للتصنيف الائتماني أن التصنيف أخذ في الاعتبار، كنقاط قوة رئيسية، "الموقع الاستراتيجي المرتفع للغاية لأفريكسيم بنك؛ ونظام إدارة المخاطر السليم؛ والمرونة والقدرة على التكيف في توليد الأعمال، والربحية القوية للغاية وإدارة السيولة الحكيمة المدعومة بنسبة تغطية عالية للغاية للأصول الحالية على الديون قصيرة الأجل".
وأضاف التقرير أن "شركة تشنغشين الدولية الصينية للتصنيف الائتماني تدرك الأهمية الاستراتيجية لأفريكسيم بنك للقارة (الأفريقية) وقدرته على تنفيذ أهدافه الاستراتيجية ومهمته وتلبية احتياجات الدول الأعضاء في مراحل مختلفة من التنمية، حتى في أكثر الأوقات صعوبة" ، مشير إلى أنه يُتوقع أن تظل تصنيفات أفريكسيم بنك مستقرة خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة.
وفي تعليقه على إعلان التصنيف، قال دينيس دينيا، نائب الرئيس التنفيذي الأول لأفريكسيم بنك، إن التصنيف يمثل أقوى تأييد حصل عليه البنك من أي وكالة تصنيف ائتماني، وأن البنك أصبح من أوائل المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف التي تحقق أعلى درجة تصنيف ائتماني في السوق الصينية، لا سيما على أساس قوة ملفه الائتماني المستقل.
"وهذه مرة أخرى شهادة على الأهمية المنهجية للبنك بالنسبة للقارة الأفريقية. وتنفيذها القوي لولايتنا التنموية؛ وممارساتها الحكيمة لإدارة المخاطر وتركيزها الدؤوب على رأس المال والسيولة على مر السنين والتي بلغت ذروتها في تصنيف هائل يوفر لنا فرصا جديدة لزيادة رأس المال بأسعار تنافسية في الصين وتنويع شراكاتنا التمويلية".
وأكد أن البنك سيواصل لعب دور محوري في تسهيل التجارة والاستثمار بين الصين وأفريقيا عبر الدول الأعضاء، وسلط الضوء على العلاقات القوية التي يتمتع بها والتي توضح مدى أهميتها في تحقيق البرامج والمبادرات الاقتصادية الاستراتيجية الرئيسية للاتحاد الأفريقي، والتي تغطي القارة والمهجر، وبالتالي تكامل أفريقيا العالمية.
ووفقا للسيد دينيا، فإن التصنيف يضع أفريكسيم بنك على أساس أقوى مع شروعه في أنشطة جمع الأموال في سوق رأس المال الجديدة نسبيا مع استمرارنا في الاستفادة من الموارد المالية المثلى في أفريقيا.
وأشار إلى أن التصنيف الائتماني "AAA" سيعطي أقصى درجات التأكيد لشركاء البنك الممولين الجدد والحاليين في الصين لدعم أنشطة البنك في جمع الأموال بشروط تنافسية وسيضع البنك في وضع يسمح له بمتابعة مهمته وأهدافه التنموية.
ومنذ عام 2019، نما أفريكسيم بنك أصوله بنسبة 28 في المائة (معدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات)، محققا عائدا على متوسط حقوق الملكية بنسبة 11 في المائة وحافظ على كفاية رأس المال عند 25.5 في المائة في المتوسط، مع دعم قوي من المساهمين. أطلق أكبر زيادة في رأس المال العام في عام 2021، مستهدفا جمع 2.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، لكنه حققت ما يقرب من 90 في المائة من هذا الهدف في ثلاث سنوات، مما يعكس بشكل ملحوظ دعم المساهمين، على الرغم من ظروف الاقتصاد الكلي المتقلبة.
يواصل أفريكسيم بنك التمتع بوصول قوي إلى الأسواق ويهدف إلى تنويع قاعدته التمويلية في أسواق رأس مال جديدة، على خلفية إصداره أولى سندات الساموراي في عام 2024. وسيستكشف فرصا للاستفادة من سوق سندات الباندا الصينية في عام 2025 لدعم وتسهيل تسريع التجارة والاستثمار بين الصين وإفريقيا وتوسيع شراكاتها التمويلية الحالية.
توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.
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نبذة عن أفريكسيم بنك
البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية متعددة الأطراف لعموم إفريقيا مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا. أطلق أفريكسيم بنك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، يقوم البنك بإنشاء صندوق تسوية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. في نهاية ديسمبر 2023، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 37.3 مليار دولار أمريكي، وبلغت أموال المساهمين 6.1 مليار دولار أمريكي. حصل أفريكسيم بنك على تصنيفات من الدرجة الاستثمارية من قبل المؤسسة العالمية للتصنيف الائتماني (مقياس دولي) (A) وموديس (Baa1) و الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني (A-) و فيتش (BBB). وقد تطور أفريكسيم بنك ليصبح مجموعة يضم البنك وفرعه صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية للتأمين (تشكل معا اسم "المجموعة"). يقع المقر الرئيسي للبنك في القاهرة، مصر.
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