أفريكسيم بنك يحصل على تصنيف AAA/مستقر من شركة تشنغشين الدولية الصينية للتصنيف الائتماني

: أعلنت شركة تشنغ شين الدولية الصينية للتصنيف الائتماني المحدودة عن منح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) تصنيف "AAA/مستقر"، معترفة بالبنك كمؤسسة مالية متعددة الأطراف رائدة في القارة. أفريكسيم بنك هو أول مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف تحصل على تصنيف AAA من شركة تشنغشين الدولية الصينية للتصنيف الائتماني .

وفي تقريرها للتصنيف الائتماني لعام 2024 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والذي صدر في بكين في 15 يناير، ذكرت شركة تشنغشين الدولية الصينية للتصنيف الائتماني أن التصنيف أخذ في الاعتبار، كنقاط قوة رئيسية، "الموقع الاستراتيجي المرتفع للغاية لأفريكسيم بنك؛ ونظام إدارة المخاطر السليم؛ والمرونة والقدرة على التكيف في توليد الأعمال، والربحية القوية للغاية وإدارة السيولة الحكيمة المدعومة بنسبة تغطية عالية للغاية للأصول الحالية على الديون قصيرة الأجل".

وأضاف التقرير أن "شركة تشنغشين الدولية الصينية للتصنيف الائتماني تدرك الأهمية الاستراتيجية لأفريكسيم بنك للقارة (الأفريقية) وقدرته على تنفيذ أهدافه الاستراتيجية ومهمته وتلبية احتياجات الدول الأعضاء في مراحل مختلفة من التنمية، حتى في أكثر الأوقات صعوبة" ، مشير إلى أنه يُتوقع أن تظل تصنيفات أفريكسيم بنك مستقرة خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة.

وفي تعليقه على إعلان التصنيف، قال دينيس دينيا، نائب الرئيس التنفيذي الأول لأفريكسيم بنك، إن التصنيف يمثل أقوى تأييد حصل عليه البنك من أي وكالة تصنيف ائتماني، وأن البنك أصبح من أوائل المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف التي تحقق أعلى درجة تصنيف ائتماني في السوق الصينية، لا سيما على أساس قوة ملفه الائتماني المستقل.

"وهذه مرة أخرى شهادة على الأهمية المنهجية للبنك بالنسبة للقارة الأفريقية. وتنفيذها القوي لولايتنا التنموية؛ وممارساتها الحكيمة لإدارة المخاطر وتركيزها الدؤوب على رأس المال والسيولة على مر السنين والتي بلغت ذروتها في تصنيف هائل يوفر لنا فرصا جديدة لزيادة رأس المال بأسعار تنافسية في الصين وتنويع شراكاتنا التمويلية".

وأكد أن البنك سيواصل لعب دور محوري في تسهيل التجارة والاستثمار بين الصين وأفريقيا عبر الدول الأعضاء، وسلط الضوء على العلاقات القوية التي يتمتع بها والتي توضح مدى أهميتها في تحقيق البرامج والمبادرات الاقتصادية الاستراتيجية الرئيسية للاتحاد الأفريقي، والتي تغطي القارة والمهجر، وبالتالي تكامل أفريقيا العالمية.

ووفقا للسيد دينيا، فإن التصنيف يضع أفريكسيم بنك على أساس أقوى مع شروعه في أنشطة جمع الأموال في سوق رأس المال الجديدة نسبيا مع استمرارنا في الاستفادة من الموارد المالية المثلى في أفريقيا.

وأشار إلى أن التصنيف الائتماني "AAA" سيعطي أقصى درجات التأكيد لشركاء البنك الممولين الجدد والحاليين في الصين لدعم أنشطة البنك في جمع الأموال بشروط تنافسية وسيضع البنك في وضع يسمح له بمتابعة مهمته وأهدافه التنموية.

ومنذ عام 2019، نما أفريكسيم بنك أصوله بنسبة 28 في المائة (معدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات)، محققا عائدا على متوسط حقوق الملكية بنسبة 11 في المائة وحافظ على كفاية رأس المال عند 25.5 في المائة في المتوسط، مع دعم قوي من المساهمين. أطلق أكبر زيادة في رأس المال العام في عام 2021، مستهدفا جمع 2.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، لكنه حققت ما يقرب من 90 في المائة من هذا الهدف في ثلاث سنوات، مما يعكس بشكل ملحوظ دعم المساهمين، على الرغم من ظروف الاقتصاد الكلي المتقلبة.

يواصل أفريكسيم بنك التمتع بوصول قوي إلى الأسواق ويهدف إلى تنويع قاعدته التمويلية في أسواق رأس مال جديدة، على خلفية إصداره أولى سندات الساموراي في عام 2024. وسيستكشف فرصا للاستفادة من سوق سندات الباندا الصينية في عام 2025 لدعم وتسهيل تسريع التجارة والاستثمار بين الصين وإفريقيا وتوسيع شراكاتها التمويلية الحالية.

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نبذة عن أفريكسيم بنك

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية متعددة الأطراف لعموم إفريقيا مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا. أطلق أفريكسيم بنك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، يقوم البنك بإنشاء صندوق تسوية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. في نهاية ديسمبر 2023، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 37.3 مليار دولار أمريكي، وبلغت أموال المساهمين 6.1 مليار دولار أمريكي. حصل أفريكسيم بنك على تصنيفات من الدرجة الاستثمارية من قبل المؤسسة العالمية للتصنيف الائتماني (مقياس دولي) (A) وموديس (Baa1) و الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني (A-) و فيتش (BBB). وقد تطور أفريكسيم بنك ليصبح مجموعة يضم البنك وفرعه صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية للتأمين (تشكل معا اسم "المجموعة"). يقع المقر الرئيسي للبنك في القاهرة، مصر.

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