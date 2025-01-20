أجيليتي تختتم برنامجها التدريبي بنجاح بالتعاون مع لوياك

(MENAFN
- Bensirri PR) الكويت 20 يناير 2025 – أعلنت أجيليتي، الشركة العالمية الرائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، عن اختتامها الناجح لبرنامجها التدريبي لعام 2024 في تعاون مثمر ومستمر مع مؤسسة لوياك. وقد شهد البرنامج، الذي امتد لثمانية أسابيع، مشاركة ستة متدربين عملوا في خمسة أقسام رئيسية توزعت بين مقر الشركة الإداري ومجمعاتها اللوجستية، مما أتاح لهم اكتساب خبرات عملية متنوعة في مجالات الموارد البشرية، والتسويق، والمحاسبة، وتكنولوجيا المعلومات، والمبيعات وخدمة العملاء.
خاض المتدربون تجربة عملية مكثفة، ساهمت في تطوير مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات سوق عمل متنوع وتنافسي. وفي ختام البرنامج، قدم المتدربون عروضاً تقديمية استعرضوا خلالها ما اكتسبوه من معارف وخبرات، مما ساعدهم على تعزيز فهمهم وثقتهم بأنفسهم. يعد برنامج أجيليتي التدريبي تجربة قيّمة، حيث يهدف إلى تأهيل المتدربين للنجاح في سوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق طموحاتهم المهنية.
وتمتد شراكة أجيليتي الاستراتيجية مع لوياك منذ عام 2006، حيث ساهمت في إعداد الشباب الكويتيين لدخول سوق العمل عبر دورات "لوياك" المتخصصة ومبادراتها المميّزة في نشر الثقافة المالية وتعزيز طموح الشباب بريادة الأعمال. كما تحظى أجيليتي بشراكات قوية مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وقد كان لالتزام الشركة المستمر بالتعليم وتنمية المهارات منذ عام 2014 آثاره الإيجابية على أكثر من 687,000 فرداً من فئة الشباب، نحو 50% منهم من الفتيات والشابات.
تجدر الإشارة إلى أن أجيليتي تدعم باستمرار المبادرات التي تعمل على تمكين المجتمع ولديها شراكات في الكويت، السعودية، ساحل العاج، غانا، الهند، مصر والعديد من الدول أخرى. وفي العقد الماضي، نجحت أجيليتي في تقديم المساعدة إلى أكثر من 2.3 مليون شخص عن طريق تمويل تعليم الشباب، وريادة الأعمال، والتوظيف والتدريب الرقمي، بالإضافة إلى تلبيتها الفورية للنداءات الإغاثية المختلفة لتقديم وتوصيل المواد الأساسية في أعقاب الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.
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