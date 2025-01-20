تطبيق سهم يحتفل بالذكرى السنوية الأولى والوصول إلى مليون مستخدم من خلال ورشة عمل استثنائية في الرياض

(MENAFN
- Redhill) الرياض، المملكة العربية السعودية – 20 يناير 2025 – في احتفالية مميزة، احتفل تطبيق سهم، أول تطبيق تداول شامل على الإنترنت في المملكة، بتجاوز عدد مستخدميه حاجز المليون في أقل من عام من إطلاقه. الحدث الذي أُقيم في الرياض ، شارك في الفعالية نخبة من المؤثرين البارزين في مجال الاستثمار، إلى جانب مستخدمي ومطوري تطبيق سهم، حيث تم تبادل الخبرات والأفكار بهدف تعزيز التعاون وتطوير علاقات مهنية متميزة.
استعرضت هديل بديري، المدير العام لشركة سهم كابيتال، خلال الحدث، المسيرة الملهمة لتطبيق سهم منذ إطلاقه في 26 ديسمبر 2023. وتحدثت عن النمو السريع للتطبيق، الذي تمكن من تحقيق قاعدة مستخدمين واسعة تجاوزت المليون مستخدم بنهاية عام 2024.
وعندما قالت هديل: "نمو تطبيق سهم يعكس الثقة الكبيرة التي وضعها المستخدمون فينا، فقد قمنا بتطوير تطبيق سهم ليتماشى مع احتياجاتهم"، لخّصت جوهر علاقة التطبيق بجمهوره، والذي يقوم على الثقة المتبادلة والالتزام بتقديم أفضل الخدمات.
قطع تركي بن محمد النماصي، أحد مستخدمي تطبيق سهم، مسافة تزيد عن 600 كيلومتر لحضور الورشة، معبراً عن ثقته وحماسه تجاه تطبيق سهم. وقال النماصي: "يعد تطبيق سهم من التطبيقات التي أضع فيها ثقتي الكبيرة، وذلك بفضل سياستهم الواضحة وتنوع خدماتهم الحالية والمستقبلية. كما أن اهتمامهم البالغ بالمجتمع والأفراد ونشر الوعي المالي يعزز مكانتهم. الفضل لله أولاً ثم لسياسة مجلس الإدارة وفريق العمل."
وأشاد عبدالله المالكي، أحد أوائل مستخدمي تطبيق سهم، بسهولة استخدامه ومرونته في تنوع خياراته، حيث قال: "ما يميز تطبيق سهم هو سهولة الوصول إلى السوقين السعودي والأمريكي في وقت واحد. ويتيح لي التطبيق إدارة وتنويع استثماراتي عبر تطبيق واحد، مما يفتح أمامي فرصًا جديدة بضغطة زر. وميزة التداول في أسواق متعددة دون قيود تعتبر من أبرز خصائص التطبيق التي أقدرها. أوصي به للجميع لأنه يبسط عملية الاستثمار ويجعلها أكثر فعالية."
بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإطلاق تطبيق سهم، ووصوله إلى مليون مستخدم، يطلق التطبيق حملة ضخمة لتوزيع جوائز نقدية تصل قيمتها إلى مليون ريال سعودي على مستخدميه. تهدف هذه المبادرة إلى شكر المستخدمين على دعمهم المستمر، وتحفيز مستخدمين جدد على الانضمام إلى مجتمع سهم المتطور. لمعرفة المزيد عن كيفية المشاركة وفرصة الفوز بهذه الجوائز، يمكنكم زيارة الرابط التالي:
خلال ورشة العمل، كشفت هديل عن خطط تطبيق سهم المستقبلية لتوسيع مجموعة المنتجات المالية وإضافة ميزات جديدة تهدف إلى تمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات استثمارية أفضل (وفقًا للأنظمة والقواعد التنفيذية لهيئة سوق المال). وقالت هديل: "العالم يتغير بسرعة، وسهم تلتزم بالبقاء في مقدمة التطور لتلبية احتياجات مستخدميها المتغيرة". وأضافت: "مهمتنا كانت ولا تزال تتمثل في التركيز على احتياجات مستخدمينا. مستقبلنا هو مستقبل مستخدمينا، ولذلك نواصل العمل معًا لبناء مستقبل أفضل. كل تحديث وكل ميزة نضيفها هي تجسيد لتوجيهاتكم واحتياجاتكم. نحن نواكب التغيير باستمرار لضمان تقديم ما يتناسب مع ثقتكم وما تستحقونه."
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