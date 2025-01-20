وزير البلديات والإسكان يُدشّن منصة“قرار” لإدارة الأزمات والمخاطر

MENAFN - Asdaf News) تحت رعاية معالي البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبداللّه الحقيل، تم تدشين منصة“قرار” الحل التقني الرائد لإدارة الأزمات والمخاطر بالشراكة بين أمانة المنطقة الشرقية وأنظمة أرض، إحدى شركاتمجموعة أرض. تأتي هذه الخطوة ضمن خطط التحول الرقمي لأمانة المنطقة الشرقية، وتعزيز مرونتها وتلبية احتياجاتها الإدارية والفنية لإدارة المخاطر بالمدن الذكية، مما يدعم التنمية المستدامة في المملكة ويرسخ مكانتها بوصفها واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال.

وتعمل منصة“قرار” بوصفها ركيزة أساسية في إدارة الحالات الطارئة وتُمثل منظومة متكاملة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات من خلال التخطيط الشامل، والاستعداد الاستباقي، وتحسين الاستجابة وتسريعها، ودعم مرحلة التعافي، بحيث تُشكل المنصة بنية تحتية قوية لإدارة المخاطر. وتم العمل على تطوير المنصة في فترة قياسية لا تتجاوز ستة أشهر باستخدام أحدث التقنيات، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية التوأمة الرقمية، لتوفير أدوات قوية تساعد البلديات في إدارة الأزمات بفاعلية. ويعكس إطلاق“قرار” التزام“مجموعة أرض” بالإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وتقديم حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لتناسب البيئة المحلية، مع التمسك بأعلى معايير الكفاءة والابتكار.