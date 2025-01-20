وزير البلديات والإسكان يُدشّن منصة“قرار” لإدارة الأزمات والمخاطر

(MENAFN
- Asdaf News)
تحت رعاية معالي وزير
البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبداللّه الحقيل، تم تدشين منصة“قرار” الحل التقني الرائد لإدارة الأزمات والمخاطر بالشراكة بين أمانة المنطقة الشرقية و “
أنظمة أرض “
، إحدى شركات “
مجموعة أرض “
. تأتي هذه الخطوة ضمن خطط التحول الرقمي لأمانة المنطقة الشرقية، وتعزيز مرونتها وتلبية احتياجاتها الإدارية والفنية لإدارة المخاطر بالمدن الذكية، مما يدعم التنمية المستدامة في المملكة ويرسخ مكانتها بوصفها واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال.
وتعمل منصة“قرار” بوصفها ركيزة أساسية في إدارة الحالات الطارئة وتُمثل منظومة متكاملة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات من خلال التخطيط الشامل، والاستعداد الاستباقي، وتحسين الاستجابة وتسريعها، ودعم مرحلة التعافي، بحيث تُشكل المنصة بنية تحتية قوية لإدارة المخاطر. وتم العمل على تطوير المنصة في فترة قياسية لا تتجاوز ستة أشهر باستخدام أحدث التقنيات، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية التوأمة الرقمية، لتوفير أدوات قوية تساعد البلديات في إدارة الأزمات بفاعلية. ويعكس إطلاق“قرار” التزام“مجموعة أرض” بالإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وتقديم حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لتناسب البيئة المحلية، مع التمسك بأعلى معايير الكفاءة والابتكار.
MENAFN20012025007116015312ID1109108809
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.