Monday, 20 January 2025 02:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير البلديات والإسكان يُدشّن منصة“قرار” لإدارة الأزمات والمخاطر

1/20/2025 8:16:09 AM
(MENAFN- Asdaf News) تحت رعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبداللّه الحقيل، تم تدشين منصة“قرار” الحل التقني الرائد لإدارة الأزمات والمخاطر بالشراكة بين أمانة المنطقة الشرقية و أنظمة أرض ، إحدى شركات مجموعة أرض . تأتي هذه الخطوة ضمن خطط التحول الرقمي لأمانة المنطقة الشرقية، وتعزيز مرونتها وتلبية احتياجاتها الإدارية والفنية لإدارة المخاطر بالمدن الذكية، مما يدعم التنمية المستدامة في المملكة ويرسخ مكانتها بوصفها واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال.

وتعمل منصة“قرار” بوصفها ركيزة أساسية في إدارة الحالات الطارئة وتُمثل منظومة متكاملة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات من خلال التخطيط الشامل، والاستعداد الاستباقي، وتحسين الاستجابة وتسريعها، ودعم مرحلة التعافي، بحيث تُشكل المنصة بنية تحتية قوية لإدارة المخاطر. وتم العمل على تطوير المنصة في فترة قياسية لا تتجاوز ستة أشهر باستخدام أحدث التقنيات، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية التوأمة الرقمية، لتوفير أدوات قوية تساعد البلديات في إدارة الأزمات بفاعلية. ويعكس إطلاق“قرار” التزام“مجموعة أرض” بالإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وتقديم حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لتناسب البيئة المحلية، مع التمسك بأعلى معايير الكفاءة والابتكار.

MENAFN20012025007116015312ID1109108809

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث