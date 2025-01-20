سيسكو تكشف النقاب عن "AI Defense" لتوفير الأمن لرحلة تحول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 يناير 2025 — أعلنت سيسكو، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (CSCO)، الشركة الرائدة في مجال الأمن والشبكات، اليوم عن إطلاق Cisco AI Defense، وهو حل رائد يهدف إلى دعم وتمكين وحماية التحول في مجال الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات. وقد تم تطوير الحل الجديد هذا انطلاقاً من حقيقة أن تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يترافق مع ظهور مخاوف أمنية وتهديدات جديدة بسرعة غير مسبوقة، لا تستطيع حلول الأمن الحالية التعامل معها. وقد تم تصميم Cisco AI Defense خصيصاً للمؤسسات لتمكينها من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها وتأمينها بثقة عالية.
وفي تعليقه على الحل المبتكر الجديد، قال جيتو باتيل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمنتجات في شركة سيسكو: "لا يستطيع قادة الأعمال والتكنولوجيا التضحية بالسلامة من أجل السرعة عند تبني الذكاء الاصطناعي، وفي ظل المنافسة الشرسة التي يشهدها العالم اليوم، فإن السرعة هي من يحدد الفائز. ويجمع حل Cisco AI Defense الذي يندمج في نسيج الشبكة، بين القدرة الفريدة على اكتشاف التهديدات والحماية منها عند تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والوصول إليها دون أي تنازلات".
ويعرف المتخصصون أن مخاطر حدوث خطأ ما في مجال الذكاء الاصطناعي مرتفعة بشكل هائل. ووفقاً لمؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي لعام 2024 من شركة سيسكو، يرى 29% فقط من المشاركين في استطلاع الرأي أنهم مجهزون بالكامل للكشف عن أي عبث غير مصرح به بالذكاء الاصطناعي ومنعه. كما أن التحديات الأمنية المصاحبة للذكاء الاصطناعي جديدة ومعقدة، وذلك لأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي متعددة النماذج ومتعددة السحابة. ويمكن أن تحدث نقاط الضعف على مستوى النموذج أو التطبيق، في حين تقع المسؤولية على عاتق مالكين مختلفين بما في ذلك المطورين والمستخدمين النهائيين والبائعين. ومع تجاوز الشركات للبيانات العامة وبدء تدريب النماذج على البيانات الملكية، تزداد المخاطر باضطراد.
ولكي تتمكن من إطلاق كامل إمكاناتها للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتبنّيه، تحتاج الشركات إلى طبقة مشتركة من الأمان والحماية لحماية كل مستخدم وكل تطبيق. ويمكّن حل AI Defense المبتكر الشركات من التحول في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التصدي لخطرين داهمين على هذا المستوى:
تطوير ونشر تطبيقات ذكاء اصطناعي آمنة: مع انتشار الذكاء الاصطناعي في كل مجال، ستعمل الشركات على استخدام وتطوير مئات إن لم يكن آلاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويحتاج المطورون إلى مجموعة واحدة من حواجز الأمان والسلامة للذكاء الاصطناعي، تعمل مع كل تطبيق. ويساعد حل AI Defense المطورين على التحرك بسرعة وإطلاق قيمة أكبر من خلال حماية أنظمة الذكاء الاصطناعي من الهجمات، وحماية سلوك النموذج عبر المنصات. وتشمل قدرات هذا الحل ما يلي:
اكتشاف الذكاء الاصطناعي: تحتاج فرق الأمن إلى معرفة من يقوم ببناء التطبيقات ومصادر التدريب التي يستخدمها. ويكتشف AI Defense تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخفية والمرخصة عبر السحابات العامة والخاصة.
• التحقق من صحة النموذج: قد يؤدي ضبط النموذج إلى نتائج مضرة وغير متوقعة. ويقوم الاختبار المؤتمت باختبار نماذج الذكاء الاصطناعي بحثاً عن المئات من مشكلات السلامة والأمان المحتملة. ويحدد هذا الفريق الأحمر الخوارزمي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي نقاط الضعف المحتملة ويوصي بحواجز الحماية اللازمة الموجودة في حل AI Defense لاستخدامها من قبل فرق الأمن.
• الأمان في وقت التشغيل: توفر عمليات التحقق المستمرة ضمانات ضد التهديدات المحتملة للسلامة والأمن وبشكل مستمر، مثل الحقن الفوري، ورفض الخدمة، وتسريب البيانات الحساسة.
تأمين الوصول إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي: مع مسارعة المستخدمين النهائيين إلى تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل أدوات التلخيص لتحسين إنتاجيتهم، تحتاج فرق الأمن إلى منع تسرب البيانات وتسميم بيانات الملكية. ويتيح حل AI Defense لفرق الأمن ما يلي:
• الرؤية: يوفر الحل رؤية شاملة للتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يستخدمها الموظفون.
• التحكم في الوصول: ينفذ الحل سياسات تقيد وصول الموظفين إلى أدوات الذكاء الاصطناعي غير المعتمدة.
• حماية البيانات وكشف التهديدات: يوفر الحل حماية مستمرة ضد التهديدات وفقدان البيانات السرية، مع ضمان الامتثال.
وعلى عكس حواجز الأمان المضمنة في نماذج الذكاء الاصطناعي الفردية، توفر سيسكو عناصر تحكم متسقة لعالم متعدد النماذج. ويعمل حل AI Defense على تحسين نفسه تلقائياً، ويستفيد من نماذج التعلم الآلي من سيسكو للكشف عن مخاوف السلامة والأمان المتطورة باستمرار للذكاء الاصطناعي، بناءً على بيانات استخبارات التهديدات من وحدة Cisco Talos. وسيتلقى عملاء Splunk الذين يستخدمون AI Defense تنبيهات معززة بسياق إضافي من مختلف أنحاء المنظومة بأكملها. كما يتكامل هذا الحل بسلاسة مع تدفقات البيانات الحالية لتحقيق رؤية وتحكم لا مثيل لهما، وهو مدمج أيضاً في Security Cloud، منصة الأمان الموحدة متعددة المجالات والقائمة على الذكاء الاصطناعي من سيسكو. ويستفيد هذا الحل المبتكر من شبكة سيسكو الواسعة من نقاط الإنفاذ لأداء أمان الذكاء الاصطناعي على مستوى الشبكة بطريقة لا يمكن إلا لشركة سيسكو القيام بها على أكمل وجه. وتعد الدقة والموثوقية عاملان ضروريان لحماية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، وقد شاركت سيسكو بفعالية في تطوير معايير صناعة أمان الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك معايير MITRE وOWASP وNIST.
من جانبه، قال كينت نويس، الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي والابتكار السيبراني في شركة وورلد وايد تكنولوجي: "لا شك بأن تبني الذكاء الاصطناعي يعرض الشركات لمخاطر جديدة لا تستطيع حلول الأمن السيبراني التقليدية التصدي لها. ويمثل Cisco AI Defense خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال أمن الذكاء الاصطناعي، حيث أنه يوفر رؤية كاملة لأصول الذكاء الاصطناعي للمؤسسة ويضمن حمايتها ضد التهديدات المتطورة".
هذا ويُعد AI Defense أحدث ابتكارات الأمن التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من سيسكو، بما في ذلك حل Cisco Hypershield. وسيتوفر AI Defense للمؤسسات في شهر مارس، ليضمن لها حماية تحولها في مجال الذكاء الاصطناعي. لمزيد من المعلومات حول هذا الحل، يرجى زيارة cisco.com/go/ai-defense.
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