الإعلان عن الفائزين بجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠٢٥

(MENAFN
- APO Group)
تم الإعلان عن الفائزين بجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تعتبر أول برنامج جوائز مخصص لتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد ١٨ دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورعت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة هذه الجوائز. القائمة الكاملة للفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية متاحة على موقعنا.
قامت جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ۲٠۲٥ بتكريم مؤسسات في ١٤ بلد شملت الجزائر، البحرين، مصر، إيران، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، تونس، تركيا والإمارات العربية المتحدة.
هذا العام، تم تقديم أكثر من ١١٠٠ ترشيح للتحكيم من قبل أكثر من ١١٨ خبير مختص والذين قاموا بتحديد متوسط تقييمات الفائزين بجوائز ستيفي باللغتين العربية والإنجليزية في أكثر من ١٥٠ فئة والتي تشمل فئات الإنجازات والتطبيقات والمؤسسات والعلاقات العامة والاتصالات المؤسسية وفئات خدمة العملاء والموارد البشرية و الفئات الفردية والفعاليات والعروض المباشرة والافتراضية وفئات وسائل التواصل الاجتماعي (السوشال ميديا) والإدارة والتكنولوجيا و الاستدامة وفئات قيادة الفكر وغيرها المزيد.
من بين الفائزين الذين حصلوا على أكثر من جائزة بجوائز ستيفي الذهبية والفضية والبرونزية : جمارك أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)، الإمارات العربية المتحدة؛ أكشن لابز للاستشارات، البحرين؛ بلدية منطقة الظفرة، الإمارات العربية المتحدة؛ دي إتش إل إكسبريس من عدة دول ؛ Ebebek Mağazacılık A.Ş ، تركيا؛ الهيئة العامة للطيران المدني، الإمارات العربية المتحدة؛ شركة الخليج للملاحة (دبي) ذ.م.م GAC ، الإمارات العربية المتحدة؛ جمعية إنسان الخيرية لرعاية الأيتام وأمهاتهم، المملكة العربية السعودية؛ وجهات ميرال، الإمارات العربية المتحدة؛ شركة الاتصالات المتنقلة الإيرانية - MCI، إيران؛ مجموعة Ooredoo من عدة دول ؛ الهيئة الملكية لجبيل وينبع، المملكة العربية السعودية؛ أرامكو السعودية، المملكة العربية السعودية؛ تاتا للخدمات الاستشارية (TCS)، الإمارات العربية المتحدة؛ هيئة الأزياء، المملكة العربية السعودية؛ زيرا أرابيا، المملكة العربية السعودية، وغيرهم.
سيتم الاحتفاء بالفائزين بتاريخ ٢٢ فبراير خلال حفل سيقام بفندق والدورف أستوريا في امارة رأس الخيمة – الامارات العربية المتحدة. التذاكر متوفرة اليوم على موقع الجائزة.
وعلقت ماجي غالاغر، رئيسة جوائز ستيفي قائلة: "يسعدنا الاعتراف بإنجازات وجودة الترشيحات الاستثنائية لعام ٢٠٢٥ لهذه المجموعة المتنوعة من مؤسسات وأفراد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تزامنت مع نمو البرنامج مما يعكس الكم الهائل من الابتكارات في هذه المنطقة. نتطلع إلى الاحتفاء بهم بتاريخ ٢٢ فبراير في حفل توزيع الجوائز والذي سيقام في فندق والدورف أستوريا - امارة رأس الخيمة في الامارات العربية المتحدة ".
توزيع APO Group بالنيابة عن Middle East&North Africa Stevie Awards.
May Hassan
Communication Consultant
Middle East&North Africa Stevie® Awards
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نبذة عن جوائز ستيفي :
تشمل "جوائز ستيفي" ثمانية برامج: "جوائز ستيفي في آسيا والمحيط الهادئ"، و"جوائز ستيفي الألمانية"، و"جوائز الأعمال الأمريكية"، و"جوائز الأعمال الدولية"، و"جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، و"جوائز ستيفي لسيدات الأعمال"، و"جوائز ستيفي لأصحاب الشركات"، و"جوائز ستيفي للمبيعات وخدمة العملاء" و " جوائز ستيفي للتميز التكنولوجي". وتتلقى مسابقات "جوائز ستيفي" أكثر من ١٢ ألف طلب ترشيح سنوياً من مختلف الشركات في أكثر من ۷٠ دولة. وبهدف تقدير وتكريم الشركات والمؤسسات من جميع الأنواع والأحجام والأشخاص الذين يقفون ورائها، تُكرم "جوائز ستيفي" الأداء المتميز في أماكن العمل في أي دولة حول العالم. للمزيد من المعلومات حول "جوائز ستيفي"، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني .
نبذة عن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة :
تعد غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ثاني غرفة تجارة تدشن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تأسيسها في ٢٢ أكتوبر عام ١۹٦۷. وتتبنى الغرفة روح الابتكار والإبداع، وأخذ زمام القيادة والمبادرة، لدعم وتطوير قطاعات الأعمال، لتحقيق التميز والريادة، وتركز على المتعاملين والمستثمرين ورجال الأعمال من خلال العمل على تلبية احتياجاتهم وتقديم قيمة مضافة لهم، وتحرص على بناء وتطوير منظومة من العلاقات المؤسسية المستدامة، كما تعمل الغرفة على توفير بيئة عمل وممارسات تعزز من ثقافة العمل الجماعي، من خلال العمل بروح الفريق الواحد، وتستجيب للمتغيرات الداخلية والخارجية، من خلال تقديم معلومات وبيانات وإجراءات وقوانين لجميع الفئات المعنية لتحقيق الشفافية والمصداقية، ولإيجاد بيئة محفزة للأعمال، والترويج للإمارة كمركز اقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات
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