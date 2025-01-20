الإعلان عن الفائزين بجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠٢٥

تم الإعلان عن الفائزين بجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تعتبر أول برنامج جوائز مخصص لتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد ١٨ دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورعت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة هذه الجوائز. القائمة الكاملة للفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية متاحة على موقعنا.

قامت جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ۲٠۲٥ بتكريم مؤسسات في ١٤ بلد شملت الجزائر، البحرين، مصر، إيران، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، تونس، تركيا والإمارات العربية المتحدة.

هذا العام، تم تقديم أكثر من ١١٠٠ ترشيح للتحكيم من قبل أكثر من ١١٨ خبير مختص والذين قاموا بتحديد متوسط ​​تقييمات الفائزين بجوائز ستيفي باللغتين العربية والإنجليزية في أكثر من ١٥٠ فئة والتي تشمل فئات الإنجازات والتطبيقات والمؤسسات والعلاقات العامة والاتصالات المؤسسية وفئات خدمة العملاء والموارد البشرية و الفئات الفردية والفعاليات والعروض المباشرة والافتراضية وفئات وسائل التواصل الاجتماعي (السوشال ميديا) والإدارة والتكنولوجيا و الاستدامة وفئات قيادة الفكر وغيرها المزيد.

من بين الفائزين الذين حصلوا على أكثر من جائزة بجوائز ستيفي الذهبية والفضية والبرونزية : جمارك أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)، الإمارات العربية المتحدة؛ أكشن لابز للاستشارات، البحرين؛ بلدية منطقة الظفرة، الإمارات العربية المتحدة؛ دي إتش إل إكسبريس من عدة دول ؛ Ebebek Mağazacılık A.Ş ، تركيا؛ الهيئة العامة للطيران المدني، الإمارات العربية المتحدة؛ شركة الخليج للملاحة (دبي) ذ.م.م GAC ، الإمارات العربية المتحدة؛ جمعية إنسان الخيرية لرعاية الأيتام وأمهاتهم، المملكة العربية السعودية؛ وجهات ميرال، الإمارات العربية المتحدة؛ شركة الاتصالات المتنقلة الإيرانية - MCI، إيران؛ مجموعة Ooredoo من عدة دول ؛ الهيئة الملكية لجبيل وينبع، المملكة العربية السعودية؛ أرامكو السعودية، المملكة العربية السعودية؛ تاتا للخدمات الاستشارية (TCS)، الإمارات العربية المتحدة؛ هيئة الأزياء، المملكة العربية السعودية؛ زيرا أرابيا، المملكة العربية السعودية، وغيرهم.

سيتم الاحتفاء بالفائزين بتاريخ ٢٢ فبراير خلال حفل سيقام بفندق والدورف أستوريا في امارة رأس الخيمة – الامارات العربية المتحدة. التذاكر متوفرة اليوم على موقع الجائزة.

وعلقت ماجي غالاغر، رئيسة جوائز ستيفي قائلة: "يسعدنا الاعتراف بإنجازات وجودة الترشيحات الاستثنائية لعام ٢٠٢٥ لهذه المجموعة المتنوعة من مؤسسات وأفراد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تزامنت مع نمو البرنامج مما يعكس الكم الهائل من الابتكارات في هذه المنطقة. نتطلع إلى الاحتفاء بهم بتاريخ ٢٢ فبراير في حفل توزيع الجوائز والذي سيقام في فندق والدورف أستوريا - امارة رأس الخيمة في الامارات العربية المتحدة ".

توزيع APO Group بالنيابة عن Middle East&North Africa Stevie Awards.

May Hassan

Communication Consultant

Middle East&North Africa Stevie® Awards

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نبذة عن جوائز ستيفي :

تشمل "جوائز ستيفي" ثمانية برامج: "جوائز ستيفي في آسيا والمحيط الهادئ"، و"جوائز ستيفي الألمانية"، و"جوائز الأعمال الأمريكية"، و"جوائز الأعمال الدولية"، و"جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، و"جوائز ستيفي لسيدات الأعمال"، و"جوائز ستيفي لأصحاب الشركات"، و"جوائز ستيفي للمبيعات وخدمة العملاء" و " جوائز ستيفي للتميز التكنولوجي". وتتلقى مسابقات "جوائز ستيفي" أكثر من ١٢ ألف طلب ترشيح سنوياً من مختلف الشركات في أكثر من ۷٠ دولة. وبهدف تقدير وتكريم الشركات والمؤسسات من جميع الأنواع والأحجام والأشخاص الذين يقفون ورائها، تُكرم "جوائز ستيفي" الأداء المتميز في أماكن العمل في أي دولة حول العالم. للمزيد من المعلومات حول "جوائز ستيفي"، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني .

نبذة عن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة :

تعد غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ثاني غرفة تجارة تدشن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تأسيسها في ٢٢ أكتوبر عام ١۹٦۷. وتتبنى الغرفة روح الابتكار والإبداع، وأخذ زمام القيادة والمبادرة، لدعم وتطوير قطاعات الأعمال، لتحقيق التميز والريادة، وتركز على المتعاملين والمستثمرين ورجال الأعمال من خلال العمل على تلبية احتياجاتهم وتقديم قيمة مضافة لهم، وتحرص على بناء وتطوير منظومة من العلاقات المؤسسية المستدامة، كما تعمل الغرفة على توفير بيئة عمل وممارسات تعزز من ثقافة العمل الجماعي، من خلال العمل بروح الفريق الواحد، وتستجيب للمتغيرات الداخلية والخارجية، من خلال تقديم معلومات وبيانات وإجراءات وقوانين لجميع الفئات المعنية لتحقيق الشفافية والمصداقية، ولإيجاد بيئة محفزة للأعمال، والترويج للإمارة كمركز اقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات