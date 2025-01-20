نائب مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي يتسلم أوراق اعتماد القنصل العام لجمهورية غانا

(MENAFN
- APO Group)
تسلم السيد راشد عبدالله القصير نائب مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي البراءة القنصلية لسعادة إيفلين كورانتيما أوفوسو أمابل القنصل العام لجمهورية غانا في دبي والإمارات الشمالية وذلك بمقر مكتب الوزارة بدبي.
ورحب القصير بالقنصل العام بمناسبة تعيينها، وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط بين البلدين الصديقين، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد.
توزيع APO Group بالنيابة عن United Arab Emirates, Ministry
of Foreign Affairs.
MENAFN20012025004934011406ID1109108335
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.