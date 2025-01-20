Monday, 20 January 2025 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نائب مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي يتسلم أوراق اعتماد القنصل العام لجمهورية غانا

1/20/2025 6:17:39 AM
(MENAFN- APO Group)


تسلم السيد راشد عبدالله القصير نائب مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي البراءة القنصلية لسعادة إيفلين كورانتيما أوفوسو أمابل القنصل العام لجمهورية غانا في دبي والإمارات الشمالية وذلك بمقر مكتب الوزارة بدبي.

ورحب القصير بالقنصل العام بمناسبة تعيينها، وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط بين البلدين الصديقين، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد.

توزيع APO Group بالنيابة عن United Arab Emirates, Ministry of Foreign Affairs.

MENAFN20012025004934011406ID1109108335

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث