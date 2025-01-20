نائب مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي يتسلم أوراق اعتماد القنصل العام لجمهورية غانا

تسلم السيد راشد عبدالله القصير نائب مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي البراءة القنصلية لسعادة إيفلين كورانتيما أوفوسو أمابل القنصل العام لجمهورية غانا في دبي والإمارات الشمالية وذلك بمقر مكتب الوزارة بدبي. ورحب القصير بالقنصل العام بمناسبة تعيينها، وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط بين البلدين الصديقين، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد.

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