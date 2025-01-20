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والدة الأسيرة المحررة إميلي ديماري: ابنتي بحالة صحية أفضل بكثير مما توقعنا

1/20/2025 6:11:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن والدة الأسيرة المحررة إميلي ديماري قولها: أستطيع أن أقول إنها في حالة صحية أفضل بكثير مما توقعنا.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم أسر إميلي من منزلها في إطار (عملية طوفان الأقصى). وأثناء العملية أصيبت في يدها وساقها، وهي الأسيرة البريطانية الوحيدة في قطاع غزة.

من جهتها، قالت الأسيرة الإسرائيلية المحررة إيلانا غريتسوفيتسكي إنها تشعر بالخوف لأنها لم تسمع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أي التزام بإنهاء الحرب.

وفي 19 يناير/كانون الثاني 2025، وبعد أكثر من 469 يوما من الأسر، أُطلق سراحها مع رومي جونين ودورون شطنبر خير ضمن صفقة تبادل أسرى.

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