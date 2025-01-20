البابا فرانسيس: نموذج الدولتين الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

(MENAFN
- Palestine News Network
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الفاتيكان / PNN - قال بابا الفاتيكان فرنسيس، إن الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتمثل في نموذج "شعبين ودولتين".
وأضاف البابا لدى مشاركته في لقاء تلفزيوني الأحد، أن حل الدولتين يمثل "الخيار الوحيد الممكن"، قائلاً: "هناك إمكانية، وأعتقد أنها الحل الوحيد".
وأشار إلى أن بعض الأطراف تتقبل هذا الطرح، بينما ترفضه أطراف أخرى دون أن يسميها.
وقال: "السلام دائمًا أسمى من الحرب. لتحقيق السلام، قد يتطلب الأمر التنازل عن أشياء معينة، لكن في المقابل يكسبك المزيد".
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