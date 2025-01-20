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البابا فرانسيس: نموذج الدولتين الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

1/20/2025 6:11:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الفاتيكان / PNN - قال بابا الفاتيكان فرنسيس، إن الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتمثل في نموذج "شعبين ودولتين".

وأضاف البابا لدى مشاركته في لقاء تلفزيوني الأحد، أن حل الدولتين يمثل "الخيار الوحيد الممكن"، قائلاً: "هناك إمكانية، وأعتقد أنها الحل الوحيد".

وأشار إلى أن بعض الأطراف تتقبل هذا الطرح، بينما ترفضه أطراف أخرى دون أن يسميها.

وقال: "السلام دائمًا أسمى من الحرب. لتحقيق السلام، قد يتطلب الأمر التنازل عن أشياء معينة، لكن في المقابل يكسبك المزيد".

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