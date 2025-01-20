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الفلسطينية مريم بشارات تحرز ذهبية بطولة مرسيليا المفتوحة للكاراتيه

1/20/2025 6:11:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) مرسيليا / PNN - أحرزت نجمة الكاراتيه الفلسطينية مريم امين بشارات، الميدالية الذهبية في بطولة مرسيليا المفتوحة للعبة في فرنسا.

وفرضت لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه، البطلة العالمية بشارات نفسها بقوة لتفوز بالذهب بجدارة بعد تخطيها في الأدواء الاقصائية عددا من اللاعبات المميزات، واستطاعت في اللقاء النهائي الفوز بسهولة على لاعبة فرنسية بنتيجة 8-0.

والعام الماضي حققت مريم بشارات العديد من البطولات والألقاب العالمية، حيث توجت بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للناشئين والشباب تحت 21 سنة لأول مرة في تاريخ فلسطين، وبلقب بطولة آسيا للعبة، وبطلة لبطولة الدوري العالمي، وبذهبية وبرونزية الدوري العالمي للكاراتيه.

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