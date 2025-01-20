الفلسطينية مريم بشارات تحرز ذهبية بطولة مرسيليا المفتوحة للكاراتيه

(MENAFN
- Palestine News Network
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مرسيليا / PNN - أحرزت نجمة الكاراتيه الفلسطينية مريم امين بشارات، الميدالية الذهبية في بطولة مرسيليا المفتوحة للعبة في فرنسا.
وفرضت لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه، البطلة العالمية بشارات نفسها بقوة لتفوز بالذهب بجدارة بعد تخطيها في الأدواء الاقصائية عددا من اللاعبات المميزات، واستطاعت في اللقاء النهائي الفوز بسهولة على لاعبة فرنسية بنتيجة 8-0.
والعام الماضي حققت مريم بشارات العديد من البطولات والألقاب العالمية، حيث توجت بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للناشئين والشباب تحت 21 سنة لأول مرة في تاريخ فلسطين، وبلقب بطولة آسيا للعبة، وبطلة لبطولة الدوري العالمي، وبذهبية وبرونزية الدوري العالمي للكاراتيه.
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