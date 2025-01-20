المنظمات الاهلية: نبارك تحرير كوكبة من الاسيرات والاسرى ونطالب بحماية الاسرى في سجون الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- باركت شبكة المنظمات الاهلية تحرير كوكبة من الاسيرات والاسرى من سجون الاحتلال في اطار اتفاق وقف اطلاق النار الذي يقضي بالوصول لهدنة ووقف حرب الابادة المفتوحة التي خلفت على مدار 471 يوما ما يزيد عن 150 الف شهيد وجريح، وتدمير 80% من المباني والمنشأت المدنية، والدولية في قطاع غزة، وتبارك للاسيرات والاسرى الاطفال الذين افرج عنهم الليلة الماضية ضمن هذه الصفقة التي تستمر على مدار 42 يوميا والتي من المقرر ان يتم خلالها الافراج عن دفعات جديدة من اسرى المحكوميات العالية، وتشمل ايضا عددا من قدامى الاسرى، والاسرى المرضى، وكبار السن .

وطالبت شبكة المنظمات الاهلية في بيان وصل لوطن نسخة عنه بالعمل على استمرار وتفعيل المسار القانوني لمساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال بعد التقارير الاممية التي اشارت لاستشهاد 55 اسيرا منذ السابع من اكتوبر 2023 والشهادات بالغة القسوة للاسرى الذين تم الافراج عنهم خلال تلك الفترة حول المعاملة والظروف التي يتم اعتقالهم فيها من قبل سلطات الاحتلال بما فيها سياسات التجويع والاهمال الطبي، وحملات التنكيل والقمع، والتحرش والاعتداءات التي مورست وتمارس بحقهم بشكل يومي والتي تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.

وطالبت الشبكة بالكشف عن مصير الاسرى من قطاع غزة اعدادهم وظروف الاحتجاز والتحقيق المذل التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال، واهمية تقديم العلاج الطبي اللازم لهم اعمالا للاتفاقيات الدولية التي تكفل هذا الحق بما فيها اتفاقيات جنيف للعام 1949، واهمية اطلاق سراحهم فورا .

كما طالبت الشبكة بايفاد لجان تحقيق دولية متخصصة تحت راية الامم المتحدة ومؤوسساتها ذات العلاقة للوقوف عن كثب على حقيقة ما يجري في السجون، وتطالب باستئناف زيارات الصليب الاحمر للمعتقلات والسجون والسماح للمنظمة الدولية بالعمل بحرية تجاه ملف الاسرى، ووقف المضايقات والتدخل في عملها من قبل قوة الاحتلال وان تصدر تقاريرها حول الاوضاع الكارثية المزرية في داخل هذه السجون والمعتقلات .

ودعت الشبكة الى تكثيف الحملات الدولية والعمل مع المؤسسات الحقوقية والانسانية ضمن حملات ضغط ومناصرة دولية واسعة النطاق لاسناد الاسرى في سجون الاحتلال، وتنظيم الفعاليات والانشطة التي تسلط الضوء على اوضاعهم وما يعانوه في داخل السجون والمعتقلات .

وطالبت الشبكة السلطة والحكومة والقوى السياسية والفعاليات الرسمية بوضع اجندة عمل مباشرة للعمل على المستوى المحلي، والاقليمي والدولي لانقاذ حياة الاسرى وتأمين حماية لهم امام ما يتعرضوا له من انتهاكات فظة لابسط حقوقهم المكفولة بالقانون الدولي، والزام دولة الاحتلال بالانصياع للارادة الدولية ووقف مسلسل جرائمها بحقهم فورا، والعمل على تفعيل ادوات المقاطعة الدولية لدولة الاحتلال تمهيدا لمحاكمة اقطاب حكومتها المتورطين في تعذيب واساءة المعاملة او كل الاشكال التي تمثل تعديا على القانون الدولي تنفيذا للعدالة الدولية وكي لا يفلت هؤلاء المجرمون من العقاب .