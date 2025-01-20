الدفاع المدني بغزة: 2842 شهيدا تبخرت جثامينهم

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - وسعت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة أعمال البحث عن جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد تتواجد تحت الركام، في وقت وجهت دعوات إلى المجتمع الدولي من أجل السماح لفرق عربية وأجنبية للمشاركة في عمليات انتشال الشهداء.

وخلال الحرب على غزة، استشهد 99 من كوادر الدفاع المدني، وأصيب 319 آخرين جراء استهدافات القوات الإسرائيلية، على ما أفاد بيان صادر عن الطاقم الإعلامي للدفاع المدني في القطاع.

وبحسب البيان، فإن 27 من كوادر الدفاع المدني معتقلون لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولا يعرف مصيرهم.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني خلال أشهر الحرب من مواقع القصف أكثر من 97 ألف مصاب، فيما يتواصل البحث عن نبحث عن جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد لا تزال أجسادهم تحت الأنقاض حتى الآن.

وكشف الدفاع المدني في غزة عن عدد الشهداء الذين تبخرت أجسادهم، ولم تجد الطواقم لهم أثرا بسبب القصف الإسرائيلي، بلغ 2842 شهيدا.

وطالبت إدارة الدفاع المدني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، اليوم الإثنين، بإدخال طواقم دفاع مدني عربية وأجنبية بطواقمها كافة؛ للمساعدة في جهود طواقم غزة، لافتاً إلى أن القطاع بحاجة إلى معدات إنقاذ وإسعاف وإطفاء؛ بسبب قلة الإمكانيات.

وبينت الطواقم أنه وبدخولها مناطق شمال قطاع غزة، قد وجدتها عبارة عن كومة من الركام.

وفي اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تم انتشال 79 شهيدًا من مدينة رفح، منهم 21 مجهولي الهوية، بينما تم نقل 14 إصابة إلى مستشفيات خان يونس، عقب اختراق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب بيانات الدفاع المدني.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ، صباح الأحد، بعد نحو 3 ساعات من التأخير، لينهي الحرب التي استمرت أكثر من 15 شهرا.

وقبيل ساعات من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على القطاع، ما أسفر عن ارتقاء 13 شهيدا وأكثر من 30 جريحا، بحسب الدفاع المدني.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 46,876 شهيدا و110,642 إصابة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر من العام 2023، وفق وزارة الصحة بغزة.