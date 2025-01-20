حمد: الفريق الوطني الذي شكلته الحكومة يعمل على التنسيق وترتيب توزيع شاحنات المساعدات

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- قالت التنمية الاجتماعية، سماح حمد، اليوم الاثنين، إن الفريق الوطني التي شكلته الحكومة ضمن خطة التعافي المبكر في قطاع غزة، يعمل على التنسيق وترتيب توزيع شاحنات المساعدات، بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات محلية وعربية وأممية، لضمان وصول المستلزمات والمواد الأساسية والضرورية إلى أهلنا في قطاع غزة في أسرع وقت.

وأضافت حمد، خلال اتصال هاتفي مع "الوكالة الرسمية": هناك عمل بزخم كبير بالنسبة إلى المساعدات والشاحنات من كل الجهات، سواء كانت من الطرف الفلسطيني عن طريق الهلال الأحمر أو من المؤسسات الأممية مثل منظمة الأغذية والزراعة العالمية أو مؤسسة اليونيسف وأيضا من الشركاء في الهلال الأحمر المصري والهيئة الأردنية الهاشمية.

وتابعت: دخل إلى شمال القطاع أمس حوالي 100 شاحنة عبر الهيئة الأردنية، كل شاحنة محملة بـ 20 طنا من المواد الغذائية والصحية، والملابس الشتوية، والاحتياجات الإنسانية، وقد تم تسليمها إلى منظمة الأغذية والزراعة العالمية، ومؤسسة اليونيسف، والآن يجري التنسيق معهم فيما يتعلق بالقوائم وآلية التوزيع في مناطق محافظتي مدينة غزة وشمال غزة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة إلى جنوب القطاع، هناك عدد كبير من الشاحنات العالقة في منطقة الجنوب، في معبر كرم أبو سالم ومنطقة العريش، ويوجد الآن تصور لبدء إدخالها. أمس تم إدخال 140 شاحنة إلى الجنوب من خلال الهلال الأحمر المصري، ولم يكن هناك تصور من الهلال الأحمر عن هذه الشاحنات، وتحاول وزارة التنمية الاجتماعية التنسيق مع الهلال الأحمر حول هذا الشأن، وما زالت الأمور عند جميع الأطراف غير واضحة، لذا نحاول كحكومة فلسطينية التنسيق المطلوب، ويمكن التطبيق والتوزيع من خلال جهات كثيرة، لكن يهمنا التنسيق بالنسبة إلى القوائم، ومستلزمات مراكز الإيواء.

وتابعت حمد: تجري عمليات التنسيق وتلبية الاحتياجات وإدخال المساعدات والمستلزمات ضمن خطتنا كحكومة فلسطينية في موضوع خطة الإغاثة المتعلقة بالأشهر الستة الأولى التي هي جزء من الخطة الكبيرة "خطة التعافي المبكر" التي هي أصلا جزء من خطة إعادة إعمار القطاع.

وقالت: "تتم عمليات التنسيق جميعها من خلال الفريق الوطني لإعادة إعمار غزة بقيادة وزارة التخطيط والبُعد الإغاثي فيها وبُعد التعافي المبكر من وزارة التنمية، وهذا كله ضمن قرار مجلس الوزراء أمس خلال الجلسة الطارئة المتعلقة بتأسيس غرفة الطوارئ الحكومية التي تضم الوزارات التي تقدم الخدمات الأساسية، إضافة إلى سلطة المياه وسلطة الطاقة والهلال الأحمر الفلسطيني، وعدد من المؤسسات الفلسطينية لتتم عمليات التنسيق الطارئ وتكون هذه الغرفة على أهبة الاستعداد والاجتماع، ويجري التنسيق مع مؤسسات الأمم المتحدة لتكون جزءا من هذه الغرفة ويكون التنسيق متكاملا".

وختمت حمد، كل يوم نشهد متغيرات متسارعة، ونعمل طيلة الوقت بشكل طارئ على التنسيق وعقد لقاءات مع مؤسسات أممية لتكون خطة التعافي على أكمل وجه.