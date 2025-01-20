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وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي المتحد

1/20/2025 6:05:37 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أحمد سعود الخرجي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي المتحد.
و خلال اللقاء أعرب الوزير عن شكره وتقديره للبنك الأهلي المتحد لما يبذله من جهود في دعم مشاريع الصندوق، مثمنًا مساهمات البنك الفعالة في تطوير العمل الخيري وخدمة فريضة الزكاة، مؤكداً الحرص على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق الأهداف المشتركة في مجال التكافل الاجتماعي.
من جانبه، أعرب أحمد سعود الخرجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي المتحد، عن اعتزازه بالعمل المشترك والمتواصل مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، متقدماً بالشكر والإمتنان لوزير ووزارة العدل على جهودهم الواضحة في تنمية العمل الخيري في مملكة البحرين.

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