وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي المتحد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أحمد سعود الخرجي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي المتحد.
و خلال اللقاء أعرب الوزير عن شكره وتقديره للبنك الأهلي المتحد لما يبذله من جهود في دعم مشاريع
الصندوق، مثمنًا مساهمات البنك الفعالة في تطوير العمل الخيري وخدمة فريضة الزكاة، مؤكداً الحرص على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق الأهداف المشتركة في مجال التكافل الاجتماعي.
من جانبه، أعرب أحمد سعود الخرجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي المتحد، عن اعتزازه بالعمل المشترك والمتواصل مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، متقدماً بالشكر والإمتنان لوزير ووزارة العدل على جهودهم الواضحة في تنمية العمل الخيري في مملكة البحرين.
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