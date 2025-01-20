إنجازات عام 2024: مبيعات تشانجان تتجاوز 2.68 مليون عالميًا، ونمو بنسبة %51 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

(MENAFN
- Atteline)
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 يناير 2025 – حققت شركة تشانجان للسيارات عامًا مميزًا في 2024، حيث تجاوزت مبيعاتها الإجمالية 2.68 مليون مركبة. كما انعكس تزايد حضورها الدولي في مبيعاتها خارج الصين، التي ارتفعت بنسبة 47% في عام 2024 مع بيع 530,000 وحدة. وكانت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أبرز الأسواق، حيث زادت مبيعاتها بنسبة %51 على أساس سنوي مع بيع 83,000 وحدة.
حققت تشانجان العديد من الإنجازات الجديدة في عام 2024 كجزء من التزامها بتقديم تجارب تنقل عالية الجودة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تعمل الشركة بشكل مستمر على إثراء منظومتها من العلامات التجارية والمنتجات والخدمات وتعزيز عملياتها الإقليمية لتلبية احتياجات المزيد من العملاء في الشرق الأوسط، وهو محور رئيسي في استراتيجيتها العالمية حيث تخدم الآن 400,000 مستخدم.
وقال شياو فينغ، المدير العام لوحدة أعمال تشانجان في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن ممتنون لشركائنا وعملائنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدعمهم القوي لشركة تشانجان وعلاماتنا التجارية CHANGAN، DEEPAL وAVATR. ونتطلع إلى البناء على النمو المتميز الذي حققناه في عام 2024 من خلال تقديم المزيد من المنتجات والخدمات عالية الجودة المصممة لتلبية احتياجات عملائنا الكرام في المنطقة."
من خلال علاماتها الثلاث CHANGAN ،DEEPAL وAVATR، تعيد تشانجان تعريف التنقل للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عبر تنويع محفظتها بشكل أكبر بمركبات تقليدية تعمل بالوقود، ومركبات كهربائية فاخرة، ومركبات كهربائية جديدة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين المحليين. توفر تشانجان للعملاء مزيجًا من الجودة والعملية، بينما تعد DEEPAL علامة رقمية مبتكرة للطاقة الجديدة تلبي احتياجات عشاق التكنولوجيا الشباب، وAVATR علامة فاخرة تقدم تجارب قيادة ذكية ورقمية رائدة في الصناعة.
ابتكار التنقل بمنتجات مميزة
في عام 2024، عززت شركة تشانجان للسيارات وجودها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال إطلاق عدة طرازات مميزة. من أبرز هذه الطرازات Eado Plus في دول مجلس التعاون الخليجي، وشاحنة KAICHEN Hunter في العراق، وDEEPAL S07 خلال الحدث الأول Mobility Live ME. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم الطرازين UNI-S وUNI-V 2.0T في المملكة العربية السعودية، حيث تم تصميمهما لتلبية احتياجات الشباب بتصاميمهما المميزة وأدائهما الرائع وتقنياتهما المتقدمة.
في شهر أغسطس، عرضت شركة تشانجان علاماتها التجارية الثلاث الرئيسية خلال حدث "قيادة المستقبل" في الرياض. وقد شهد هذا العرض الحصري الظهور الأول لعلامتي DEEPAL وAVATR في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى تقديم الطراز الحائز على الجوائز CHANGAN E07 للعملاء المحليين، مما عزز مكانتها كرائد في مجال التنقل الذكي والمستدام.
وفي سبتمبر، وقعت علامة DEEPAL اتفاقية استراتيجية مع شركة الطاير للسيارات، إحدى المجموعات الرائدة لتوزيع السيارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة، لتقديم تجربة قيادة مبتكرة للطاقة الجديدة للعملاء المحليين.
في نوفمبر، تم إطلاق علامة AVATR رسميًا في دبي مع طراز AVATR 11، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) تجمع بين التصميم المستقبلي والأداء الكهربائي القوي والتقنيات الذكية المتقدمة للقيادة. وسيتبعها قريبًا طراز السيدان التنفيذي AVATR 12. تجمع هذه الطرازات بين الفخامة والتكنولوجيا والاستدامة، مما يعكس التزام شركة تشانجان بأهداف التنمية المستدامة في المنطقة من خلال حلول التنقل الكهربائي عالية الأداء والصديقة للبيئة.
حازت شركة تشانجان للسيارات على إشادة واسعة في عام 2024، سواء في الصين أو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. محليًا، تم الاعتراف بها كـ"شركة رائدة لتحقيق ذروة الكربون الصناعي" من قبل اتحاد الاقتصاد الصناعي الصيني، تقديرًا لجهودها في التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما حصلت على تصنيف "شركة خمس نجوم" من مركز تقييم الحفاظ على الطاقة والتنمية الخضراء في نوفمبر. كما تألقت طرازات تشانجان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث حصلت UNI-S على جائزة "أفضل سيارة SUV متوسطة الحجم" في جوائز السيارات الوطنية لعام 2024 في المملكة العربية السعودية، وحصلت UNI-K على جائزتي "أفضل سيارة SUV للعام" و"أفضل سيارة SUV غنية بالمزايا" في سلطنة عمان.
تقديم خدمات غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط
تلتزم شركة تشانجان بتقديم تجربة مبيعات وخدمات ما بعد البيع لا تضاهى للعملاء في جميع أنحاء المنطقة. في عام 2024، افتتح مجمع مبيعات وخدمات دورا في بغداد أبوابه، ويتميز بمنشأة تبلغ مساحتها 39,000 متر مربع، تشمل مساحة عرض تبلغ 4,000 متر مربع ومستودعًا لقطع الغيار يمتد على ثلاثة مستويات بمساحة 5,000 متر مربع لضمان توزيع فعال للقطع على مستوى البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يعزز مركز توزيع قطع الغيار الجديد في الشرق الأوسط في دبي الكفاءة اللوجستية وخدمات ما بعد البيع، مما يدعم الأسواق الرئيسية في المنطقة.
وفي إطار تأكيد فلسفة تشانجان التي تركز على الناس واهتمامها بتقديم تجربة استثنائية لما بعد البيع للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نظمت شركة تشانجان أول مسابقة مهارات للشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2024. تسلط المسابقة الضوء على المواهب المتميزة وتعمل بشكل كبير على تحسين مستوى خدمات ما بعد البيع للعملاء المحليين من خلال إتاحة الفرصة لأفضل الفنيين في تشانجان من جميع أنحاء المنطقة لتبادل الأفكار والمعرفة، تطوير مهاراتهم، ومساعدة فرقهم على تحسين قدراتهم.
ريادة المستقبل من خلال الابتكار والاستدامة
يمثل عام 2025 لحظة حاسمة لشركة تشانجان للسيارات حيث تعزز خطة "المحيط الشاسع" لتوسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. مسترشدة باستراتيجيتها الأساسية "الابتكار لتحقيق الاختراق العالمي"، ستستفيد تشانجان من قدراتها القوية في البحث والتطوير والابتكارات التكنولوجية لتقديم حلول تنقل ذكية ومستدامة تلبي الطلب المتزايد في المنطقة. من خلال خطط لإطلاق نماذج جديدة، بما في ذلك منتجات علامتي DEEPAL وAVATR، وتقديم خدمات سحابية ذكية، تهدف تشانجان إلى تحسين تجربة المستخدمين بحلول أكثر ذكاءً وراحة واتصالًا. ومن خلال تعزيز شبكات الخدمة وتقديم حلول تنقل تركز على المستخدم، تلتزم تشانجان بقيادة التنقل الأخضر والموثوق وإبراز تميز الصناعة الصينية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
-النهاية-
نبذة عن شركة تشانجان للسيارات:
تُعد شركة تشانجان للسيارات، بعلاماتها التجارية CHANGAN، DEEPAL وAVATR، واحدة من "الأربعة الكبار" في صناعة السيارات الصينية. تمتلك الشركة 22 منشأة إنتاج موزعة على 12 قاعدة إنتاج حول العالم. وتتصل شبكة البحث والتطوير العالمية الخاصة بها بـ10 مدن في ست دول (تشونغتشينغ، بكين، شنغهاي، دينغتشو، وهفي في الصين، تورينو في إيطاليا، يوكوهاما في اليابان، برمنغهام في المملكة المتحدة، ديترويت في الولايات المتحدة، وميونيخ في ألمانيا)، وتجمع بين مواهب أكثر من 18,000 مهندس من 31 دولة ومنطقة.
تعمل الشركة في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 1994، وحققت مبيعات تراكمية بلغت 400,000 وحدة. ولتعزيز وجودها العالمي، أطلقت الشركة في عام 2023 خطة "المحيط الشاسع". وتهدف الشركة من خلال رسالتها إلى "قيادة ثقافة السيارات وتحسين حياة الإنسان"، حيث تتحول تشانجان إلى شركة تقنية للتنقل الذكي منخفض الكربون تسهم في المجتمع وتلبي احتياجات الناس لحياة أفضل.
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