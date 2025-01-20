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مركز حقوقي في غزة: نطالب بالكشف عن المواقع التي يشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية

1/20/2025 5:07:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - دعى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن يتم السماح الفوري وغير المشروط بدخول فرق الطب الشرعي والفحص الجنائي إلى قطاع غزة.

وقال أن هناك حاجة ماسة لإدخال المعدات الفنية اللازمة لدعم فرق الإنقاذ المحلية في انتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض.

وأوضح الاورومتوسطي بأن فرقنا الميدانية وثقت وجود جثامين متحللة بشكل كامل في رفح وشمال غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال من تلك المناطق.

مؤكدا على ضرورة وجود فرق الطب الشرعي وخبراء في الفحص الجنائي للتعرف على الجثامين المتحللة والكشف عن مصير المفقودين.

كما طالب المرصد بضرورة توثيق حالة الجثامين كأدلة قانونية يمكن استخدامها في محاسبة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية.

وحث المحكمة الجنائية الدولية على إرسال فرق متخصصة إلى غزة لإجراء تحقيقات شاملة وجمع الأدلة بشكل مستقل.

وأشار الى أن استمرار وجود قوات الاحتلال في المناطق العسكرية المغلقة يعوق فرق الإنقاذ عن الوصول إلى الضحايا وانتشالهم.

نطالب بالكشف عن المواقع التي يشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية تحت إشراف خبراء دوليين لضمان حماية الأدلة.

وحث على تسريع جهود انتشال جثامين الشهداء لإتاحة الفرصة للعائلات لدفن أحبائهم بكرامة وبما يتوافق مع معتقداتهم.

وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 11 ألف مفقود في غزة، بينهم شهداء تحت الأنقاض ومختفون قسريا في السجون الإسرائيلية.

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