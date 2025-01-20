مركز حقوقي في غزة: نطالب بالكشف عن المواقع التي يشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - دعى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن يتم السماح الفوري وغير المشروط بدخول فرق الطب الشرعي والفحص الجنائي إلى قطاع غزة.
وقال أن هناك حاجة ماسة لإدخال المعدات الفنية اللازمة لدعم فرق الإنقاذ المحلية في انتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض.
وأوضح الاورومتوسطي بأن فرقنا الميدانية وثقت وجود جثامين متحللة بشكل كامل في رفح وشمال غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال من تلك المناطق.
مؤكدا على ضرورة وجود فرق الطب الشرعي وخبراء في الفحص الجنائي للتعرف على الجثامين المتحللة والكشف عن مصير المفقودين.
كما طالب المرصد بضرورة توثيق حالة الجثامين كأدلة قانونية يمكن استخدامها في محاسبة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية.
وحث المحكمة الجنائية الدولية على إرسال فرق متخصصة إلى غزة لإجراء تحقيقات شاملة وجمع الأدلة بشكل مستقل.
وأشار الى أن استمرار وجود قوات الاحتلال في المناطق العسكرية المغلقة يعوق فرق الإنقاذ عن الوصول إلى الضحايا وانتشالهم.
نطالب بالكشف عن المواقع التي يشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية تحت إشراف خبراء دوليين لضمان حماية الأدلة.
وحث على تسريع جهود انتشال جثامين الشهداء لإتاحة الفرصة للعائلات لدفن أحبائهم بكرامة وبما يتوافق مع معتقداتهم.
وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 11 ألف مفقود في غزة، بينهم شهداء تحت الأنقاض ومختفون قسريا في السجون الإسرائيلية.
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