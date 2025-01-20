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تحذير من نقص الكورتيزون في الجسم: تعرف على الأعراض

1/20/2025 3:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، من خطر نقص هرمون الكورتيزون بالجسم، مؤكدًا أن هناك عدة أعراض تشير إلى انخفاضه. وأوضح خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" أن الغدة الكظرية المسؤولة عن إنتاج الكورتيزون تحتاج إلى تحفيز من هرمون آخر تفرزه الغدة النخامية.
وأشار إلى أن من الأعراض المصاحبة لنقص الكورتيزون هي "تغير لون البشرة إلى داكن، انخفاض ضغط الدم، ضعف العضلات، وعدم انتظام ضربات القلب". كما نبه إلى أن النقص الحاد لهذا الهرمون يتطلب التدخل الطبي الفوري ودخول المريض إلى العناية المركزة.

الكونسلتو

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