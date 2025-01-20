الاحصاء: مؤشر أسعار الجملة يسجل ارتفاعا حادا في عام 2024

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 15.93% عام 2024، مقارنة بالعام 2023، وبما نسبته 32.83% للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً، و9.61% للسلع المستوردة.

ويرجع السبب الرئيسي لهذا، إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة %17.65، الذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً نسبته 1.49%، الذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة.

كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعاً نسبته 5.04% خلال الربع الرابع من العام 2024، مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، بما نسبته 10.46% للسلع المنتجة والمســــتهلكة محلياً، و2.61% للسلع المستوردة.

وارتفعت أسعار الجملة للسلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة %5.37، الذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، وارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: بيع الأقمشة بنسبة 48.87%، الحبوب والبذور بنسبة %24.17، الوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات ذات الصلة بنسبة 15.65%، الحيوانات الحية بنسبة %15.49، المشروبات بنسبة 13.42%، الفواكه والخضار بنسبة %8.43، الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 4.14%.

في المقابل، انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: منتجات الألبان والبيض بنسبة 7.55%، بيع مواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بالجملة بنسبة 1.19%.

وسجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً نسبته %1.77، الذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، وارتفعت أسعار الجملة والتجزئة للمركبات الجديدة بنسبة %4.24، وأسعار الجملة لصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات بنسبة %0.88.

وبسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تم تقدير أسعار الجملة في قطاع غزة للربع الرابع عام 2024، اعتماداً على التوصيات الدولية في هذا المجال.