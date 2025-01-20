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الاحتلال يقتحم العيسوية وسلوان في القدس

1/20/2025 3:10:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة العيساوية شمال شرق القدس، وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل في البلدتين، خاصة في حي البستان بسلوان، كما أقاموا حاجزاً عسكريا على مدخل العيسوية وسط تنكيل بالمواطنين.

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