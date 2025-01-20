الاحتلال يقتحم العيسوية وسلوان في القدس
التاريخ
1/20/2025 3:10:56 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة العيساوية شمال شرق القدس، وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل في البلدتين، خاصة في حي البستان بسلوان، كما أقاموا حاجزاً عسكريا على مدخل العيسوية وسط تنكيل بالمواطنين.
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