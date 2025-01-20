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الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين جنوب مدينة طولكرم

1/20/2025 3:10:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم / PNN - أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، حركة تنقل المواطنين، جنوب مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا مفاجئا عند المدخل الجنوبي للمدينة، وأوقفت مركبات المواطنين ومنعتهم من دخولها أو الخروج منها، ودققت في هوياتهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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