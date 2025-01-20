الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين جنوب مدينة طولكرم
التاريخ
1/20/2025 3:10:56 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
طولكرم / PNN - أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، حركة تنقل المواطنين، جنوب مدينة طولكرم.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا مفاجئا عند المدخل الجنوبي للمدينة، وأوقفت مركبات المواطنين ومنعتهم من دخولها أو الخروج منها، ودققت في هوياتهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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