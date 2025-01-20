وزير شئون البلديات والزراعة يستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون البلديات والزراعة، وبحضور المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشئون البلديات، الآنسة أسماء شلبي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينها ممثلاً مقيمًا للبرنامج لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أشاد الوزير المبارك بالجهود الحثيثة التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي يحرص من خلالها على دعم أهداف وجهود مملكة البحرين في تحقيق التنمية المستدامة، مستعرضًا خطط ومشاريع الوزارة على صعيد الإنماء المستدام، وأبرز ما حققته مملكة البحرين ضمن الخطة الوطنية للتشجير، والتي تهدف إلى مضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035، وذلك ضمن التزامات مملكة البحرين ضمن أهداف الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهام عملها.
من جانبها، أشادت الآنسة أسماء شلبي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدى مملكة البحرين، بالتقدم الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين في جميع المجالات، متطلعة إلى توسيع أوجه التعاون في مشاريع الوزارة الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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