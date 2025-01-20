وزير شئون البلديات والزراعة يستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون البلديات والزراعة، وبحضور المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشئون البلديات، الآنسة أسماء شلبي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينها ممثلاً مقيمًا للبرنامج لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، أشاد الوزير المبارك بالجهود الحثيثة التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي يحرص من خلالها على دعم أهداف وجهود مملكة البحرين في تحقيق التنمية المستدامة، مستعرضًا خطط ومشاريع الوزارة على صعيد الإنماء المستدام، وأبرز ما حققته مملكة البحرين ضمن الخطة الوطنية للتشجير، والتي تهدف إلى مضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035، وذلك ضمن التزامات مملكة البحرين ضمن أهداف الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهام عملها.

من جانبها، أشادت الآنسة أسماء شلبي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدى مملكة البحرين، بالتقدم الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين في جميع المجالات، متطلعة إلى توسيع أوجه التعاون في مشاريع الوزارة الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.