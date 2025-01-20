مؤسسة قطر تعزز وعي طلّابها بالاستخدام الهادف والمتوازن للتكنولوجيا

(MENAFN
- qf) الدوحة، قطر، 19 يناير 2025: بعدما أصبحت التكنولوجيا تجتاح كل جوانب عالمنا الحديث، فارضةً نفسها كواقع حتمي ينبغي التعامل معه بذكاء، وجدت مدارس مؤسسة قطر نفسها أمام واقعٍ جديد ما فتئ يفرض عليها العمل على دمج الأدوات الرقمية في الفصول الدراسية بصورة فعّالة من أجل خلق بيئة تعليميّة قائمة على المشاركة والإنتاجية. فمن خلال تبنيها لوسائل تعليمية مبتكرة وسط بيئة آمنة وداعمة، تحرص مؤسسة قطر على تثقيف وتوجيه طلابها نحو الاستخدام المسؤول والواعي للإنترنت.
في هذا الصدد، قالت لينا عثمان، معلمة إبداع وابتكار بأكاديمية قطر – مشيرب، إحدى المدارس العاملة تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي التابع لمؤسسة قطر: "تهدف مدرستنا إلى دعم الطلاب في مسيرتهم التعليميّة واللاصفية، وتنمية مهاراتهم في تحليل وحل المشكلات بشكلٍ نقدي. ولتحقيق ذلك، نتجه إلى تزويدهم بتجربة تعليمية شاملة، إلى جانب تدريسهم مواد تدخل ضمن برنامج البكالوريا الدولية، وهذا من شأنه أن يؤول إلى فهمهم العميق للقضايا المُعاصرة".
لأجل ذلك، تضيف عثمان، تستعين المدرسة بأدوات تعلّمٍ مختلفة لتحقيق الهدف المنشود، بما في ذلك استعمال الأجهزة اللوحية والتطبيقات التعليميّة، وذلك بالموازاة مع اعتماد أساليب التدريس التقليدية.
وأضافت: "هناك العديد من الجوانب الإيجابية لتوظيف التكنولوجيا في الفصول الدراسية. فعندما يستخدم الطلاب المنصات الرقمية، فإنهم يطورون أيضًا مهارات البحث والتقصي، والتفكير النقدي، والتعاون".
وتكمن أهم المحاور التي تركز عليها أكاديمية قطر – مشيرب في تعزيز قدرة الطلاب على صنع القرارات بأنفسهم فيما يتعلق بحياتهم التعليمية. ووفقًا لما تقوله عثمان، توفر التكنولوجيا أدوات تُمكن الطلاب من التعبير عن مكنونهم بطرق تتوافق واهتماماتهم وهويّاتهم الثقافية.
تستعين المدرسة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة من أجل تعليمٍ أفضل، وذلك من خلال تعزيز التقدّم الذاتي وتقديم مناهج تناسب مع الاحتياجات المتنوعة للطلاب. على سبيل المثال، في الآونة الأخيرة، ابتكر الطلاب لونًا فنيًا قطريًا عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي، ذلك أنهم صمموا منازل تُحاكي الطراز المحلي في "ماين كرافت" (Minecraft)، إحدى ألعاب الفيديو الإلكترونية، وقاموا بدمج الإيقاعات الموسيقية الحديثة مع تلك التقليدية، وتصميم المحتوى باستخدام أداة "كانفا" (Canva) لإنشاء التصاميم الإلكترونية ذات الصلة. الأمر الذي أدى إلى مستويات أعلى من المشاركة، وهو ما لاحظته عثمان.
يجري اعتماد هذا النظام التعليمي المتكامل في أكاديمية قطر – مشيرب جنبًا إلى جنب في ظل الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بحيث يتم تعليم الطلاب كيفيّة التحقق من صحة المعلومات ومصداقيتها، والتمييز بين الأخبار الحقيقية والمزيفة. كما يشمل المنهج كيفية حماية البيانات من القرصنة، وتمييز الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها، علاوة على التطرق إلى مسألة التنمر الإلكتروني.
وأشارت عثمان إلى أن هذه المواد تعمل على تمكين الطلاب ليصبحوا مستخدمين مسؤولين وواعين بكيفية الاستخدام الآمن للمحتوى الرقمي، والمهارات اللازمة للتصفح في الفضاءات الرقمية بأمان وفعالية.
وقالت بهذا الخصوص: "كذلك نقوم بتعليم الطلاب كيفية التواصل مع الآخرين عبر الإنترنت، ونشجعهم على احترام الأشخاص الذين لم يلتقوا بهم قط أو لا يعرفونهم أصلًا. ومن خلال الفعاليات العالمية، مثل "سكايبثون" (Skypathon) حيث يتواصل الطلاب مع أقرانهم عبر الإنترنت، فإن طلابنا يقفون بذلك على أهمية الانفتاح أمام الثقافات الأخرى واحترام وجهات النظر المختلفة في جميع الفضاءات الرقمية، الأمر الذي انعكس على أطراف حديثهم المتبادل داخل الحصص الدراسية".
تتمثل المهام المنوطة بعثمان في دعم المعلمين وتوجيههم من خلال الاجتماعات وورش العمل التي تُعقد باستمرار. بهذا الشأن، أوضحت: "أقدم لهم درسًا أو مهارة معينة لتسليط الضوء عليها في الفصول الدراسية، ولكن الأمر لا يتعلق بي وحدي فقط؛ بل يتعين على الجميع أن يقوم بذلك أيضًا. فنحن نغطي مهاراتٍ معينة، مثل توثيق المراجع والفهرسة والملكية الفكرية وحقوق النشر، وبدوري أقوم بتقديم اقتراحات لتدريس هذه المفاهيم للطلاب بشكلٍ فعال".
وخلصت عثمان إلى القول: "في بعض الأحيان، يعرض عليّ أحد الطلاب مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" ويسألني عن التقنيات المستخدمة في إنشاء تأثيرات معينة، فنقوم بالبحث عن الإجابات معًا. هناك أيضًا أوقات يطرح فيها الطلاب أسئلة ليس لدي إجابة فورية عليها، فأقول لهم، دعونا نكتشفها معًا، إن هذه العملية تمكّنهم وتمكّنني".
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