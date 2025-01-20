أساس العقارية تطلق مبيعات المرحلة الثانية من مشروع أراضي الصجعة الصناعية بالشارقة

(MENAFN
- Saharapr) الشارقة 19/01/2025:
أعلنت شركة أساس العقارية التابعة لمصرف الشارقة الإسلامي عن البدء في إطلاق عمليات بيع المرحلة الثانية من مشروع أراضي الصجعة الصناعية، في موقع استراتيجي بمنطقة الصجعة الصناعية بالشارقة بفترة سداد مرنه تمتد إلى 24 شهر بنظام التملك الحر للمواطنين والخليجيين ولجميع الجنسيات العربية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فرص استثمارية بعوائد عالية
وفي هذا الإطار، قال سعادة المهندس أحمد الأميري، مدير عام شركة "أساس العقارية" يأتي إطلاق مبيعات المرحلة الثانية لمشروع أراضي الصجعة الصناعية استكمالًا للنجاح اللافت والإقبال الواسع الذي شهدته المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأخير من عام 2024، مما يؤكد التزام الشركة بمواصلة نهجها المستدام في توفير الفرص الاستثمارية التنافسية لعملائها من الأفراد والشركات، من خلال توفير عوائد مجزية لهم تتناسب مع وتيرة نمو قطاع العقارات في دولة الإمارات، وتسهم في الوقت نفسه في بناء مفهوم استثماري جديد يعزز من ممكنات التنوع الاقتصادي، ويواكب معالم النهضة الصناعية الشاملة في إمارة الشارقة، عبر تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المحلية، وتمكين المستثمرين من إطلاق أعمالهم وأنشطتهم الصناعية وتطويرها في هذه المنطقة الزاخرة بالفرص الواعدة.
بنية تحتية وخدمات داعمة
وأضاف الأميري يبلغ عدد الأراضي المطروحة للبيع ضمن المرحلة الثانية من المشروع 1,239 قطعة أرض موزعة في موقع استراتيجي مميز في منطقة الصجعة الصناعية وستكون مدعومة ببنية تحتية مما يساعد المستثمرين في القطاعين الصناعي والتجاري من. إقامة مشاريعهم الصناعية في هذا المشروع الذي يوفر أراضي مميزة تناسب مختلف أنواع الصناعات.
خيارات شراء واستخدام متنوعة
وحول المساحات المتاحة وأسعار الشراء، ذكر مدير عام شركة "أساس العقارية" أن مساحات الأراضي تبدأ من 9,500 قدم مربع وحتى 30 ألف قدم مربع، وبأسعار شراء تبدأ من 1,045,000درهم وحتى 4 ملايين و50 ألف درهم، وهي مدعومة بفترة سداد مرنة تمتد لـ24 شهراً، فيما تم تحديد الدفعة الأولى للسداد بنسبة 20% من إجمالي قيمة الوحدة، ويوفر مصرف الشارقة الإسلامي تسهيلات تمويلية خاصة بالمشروع.
وأوضح أن المشروع يسمح لملاك الأراضي الصناعية بناء مستودعات بارتفاع أرضي على الواجهة وميزانين، فيما يتيح للأراضي التجارية الصناعية إنشاء معارض ومكاتب بارتفاع أرضي +2 بعمق 15 مترًا، ومستودعات بارتفاع أرضي مع ميزانين.
فريق متخصص لخدمة المستثمرين وتسهيلات تمويلية للمشروع
وتوفر شركة أساس العقارية، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، فريقاً متخصصاً لاستقبال الراغبين في الشراء وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بمميزات المشروع، والمساحات والأسئلة الفنية كافة، وذلك في المقر الرئيسي لشركة أساس العقارية على شارع مليحة في إمارة الشارقة، مع توفير تسهيلات تمويلية خاصة بالمشروع عن طريق مصرف الشارقة الإسلامي، لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المشروع. كما يمكن الاطلاع على تفاصيل المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة اساس العقارية .
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