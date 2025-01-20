أوبو تُعلن عن لامين يامال سفيراً عالمياً للعلامة التجارية

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- Ogilvy) دبي، الإمارات العربية المتحدة-١٧ يناير، 2025: أعلنت أوبو عن اختيار موهبة كرة القدم الإسبانية لامين يامال، البالغ من العمر 17 عامًا كسفير عالمي للعلامة التجارية. تكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة، حيث من المتوقع أن يقوم النجم الصاعد بدورٍ محوري، في إطار مبادرة تجديد العلامة التجارية تحت شعار "اصنع لحظتك"، حيث سيتعاون مع أوبو لإلهام شريحة أوسع من جيل الشباب في جميع أنحاء العالم للاستفادة من قوة الحاضر، وتوجيه شغفهم إلى العمل بفعالية، وابتكار قصصهم الاستثنائية المستقبلية.
أوبو تُطلق فصلاً جديدًا مع لامين يامال
تتجاوز مكانة لامين يامال حدود موهبته في عالم كرة القدم، إذ يجسد في شخصيته السعي إلى تحقيق الدقة والمصداقية والتفرد. ويتماشى التزامه بالمسؤولية والوعي التام مع فلسفة أوبو الخاصة "اصنع لحظتك"، ما يجعله الخيار المثالي كسفير عالمي للعلامة التجارية.
تحرص أوبو منذ عام 2015، على توسيع نطاق علاقات التعاون بين العلامة التجارية وعالم الرياضة، حيث تبرز في هذا الإطار شراكتها مع دوري أبطال أوروبا (UEFA). ومن خلال الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتكنولوجيات التصوير مع شغف وطاقة الرياضة، تعمل أوبو على خلق تجارب لا مثيل لها للمشجعين في جميع أنحاء العالم. وستساهم الشراكة مع يامال على جمع عالم الرياضة والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز العلاقة بين العلامة التجارية والأجيال الشابة لإلهام المشجعين الشباب على مستوى العالم لإحداث التغيير الإيجابي وابتكار لحظاتهم الخاصة.
تعزيز مستويات العطاء من خلال كرة القدم
يرتبط يامال ارتباطًا عميقًا بجذوره وهو مصدر فخر وإلهام للاعبي كرة القدم الشباب الطموحين الذين يشاركونه حبه للعبة كرة القدم. وانطلاقاً من موقعه كسفير عالمي للعلامة التجارية أوبو، سيتمحور تركيز وجهود يامال لتعزيز هذا التوجه من خلال سلسلة من المبادرات المجتمعية المتعلقة بكرة القدم والمصممة لنشر روح شعار "اصنع لحظتك" للمزيد من الناس. وتهدف هذه الجهود إلى دعم تطوير كرة القدم للناشئين، والعمل في الوقت نفسه على تحديث المرافق ودعوة الشباب إلى تقديم أفكار إبداعية لمشاريع خيرية لكرة القدم، وتمكينهم لنشر ثقافة الابتكار وتفعيل الأعمال والمبادرات الخيرية على مستوى كرة القدم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض صور يامال المذهلة على منصة AI Studio التابعة لشركة أوبو، ما يمنح المشجعين الفرصة الفريدة "ليكونوا زملاء يامال" وتجربة الشغف والفرح الذي تحققه كرة القدم.
أوبو تعمل على إعادة تجديد علامتها التجارية وسط نجاح عالمي متواصل
يندرج شعار العلامة التجارية الجديد "اصنع لحظتك"، في إطار الجهود المتواصلة لشركة أوبو التي تهدف إلى توسيع نطاق انتشارها وتواجدها على مستوى العالم. وتعمل الشركة حاليًا في أكثر من 70 دولة ومنطقة، مع أكثر من 300 ألف مساحة بيع بالتجزئة حول العالم. كما تشكل الأسواق الخارجية حوالي 60% من إجمالي حجم شحنات الهواتف الذكية في أوبو. ولقد ساهمت منتجات أوبو مثل سلسلة Find X8 التي تم اطلاقها مؤخراً، في تعزيز هذا النجاح والاقبال الجماهيري، حيث حظيت هذه المنتجات بإشادة واسعة النطاق عالميًا بفضل ميزات الكاميرا المتميزة وأداء الألعاب وعمر البطارية.
وساهم ارتباط أوبو الوثيق بكرة القدم، وخاصة شراكتها مع دوري أبطال أوروبا (UEFA)، في تمكين العلامة التجارية لإطلاق وفتح آفاق جديدة. ومن خلال الجمع بين التكنولوجيات المتقدمة وطاقة كرة القدم، ابتكرت أوبو تجارب تقنية جديدة لتتواصل بشكل فعال وسلس مع المشجعين العالميين.
وسيساهم تعاون أوبو مع لامين يامال، في تعزيز هذا التآزر والتناغم الوثيق بين التكنولوجيا وشغف الرياضة. فمن ملاعب كرة القدم إلى الحياة اليومية، تواصل أوبو في رسالتها المتمثلة بتمكين الشباب من خلال التكنولوجيا وتعزيز مستويات الشغف للاستفادة من كل لحظة والتألق بطريقتهم الفريدة.
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