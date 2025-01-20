"جو أند ذا جوس" Joe & The Juice يفتتح فرع في 360 مول

(MENAFN
- Bensirri PR) الكويت، 19 يناير 2025: أعلنت اليوم شركة علي عبدالوهاب المطوع للمأكولات الخفيفة، التابعة لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، عن افتتاح "جو أند ذا جوس" Joe & The Juice، المقهى الرائد عالمياً في بيع العصائر والقهوة والمأكولات الصحية في 360 مول، ليضاف إلى سلسلة فروعها المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت.
يعد هذا الافتتاح جزءاً من استراتيجية شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية لتقديم تجربة فريدة ومميزة لعملائها في الكويت، حيث يشهد السوق المحلي طلباً متزايداً على المشروبات الصحية والوجبات الخفيفة العصرية.
يتميز الفرع الجديد في 360 مول بموقعه في أحد أبرز مراكز التسوق في الكويت، مما يتيح للعملاء تجربة مميزة وسط أجواء عصرية. سيتمكن الزوار من الاستمتاع بمجموعة متنوعة من العصائر الطازجة، والوجبات الخفيفة الصحية، المصنوعة من مكونات طبيعية لتلبية احتياجاتهم الصحية والغذائية.
تتواجد أفرع جو أند ذا جوس Joe & The Juice الأخرى في الكويت في مجمع أرجانيا في الشويخ، وأرجان سكوير في السالمية، و"ذا ووك مول" في العارضية، ومجمع الأندلس في حولي، ومجمع "ذا وير هاوس" في جنوب الصباحية، و منتجع صحارى بجانب نادي الصيد والفروسية، وفي جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في غرب مشرف، وفي مركز الراية التجاري في مدينة الكويت، وفي الخيران مول، وفي مطار الكويت الدولي، مبنى الركاب 1 - صالة القادمون، وفي مروج بالقرب من نادي الصيد والفروسية، ومجمع فايبز في أبو الحصانية، وفي منتزه بنيدر والذي يفتح فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع من الخميس 12 ظهراً وحتى السبت 11 مساءً.
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