من الفجيرة .. ينطلق مهرجان فخر الوطن في أسبوعه الاول

(MENAFN
- Iris Media Press Services) الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف إمارة الفجيرة فعاليات "مهرجان أبطال خط الدفاع الاول " في الشاطئ المفتوح خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري، ليقدم تجربة فريدة من نوعها تحتفي بهؤلاء الأبطال وتجمع الزوار من جميع أنحاء الإمارات في أجواء مفعمة بالإلهام والامتنان.
فعاليات وأنشطة مُميّزة في انتظاركم:
حديقة الامتنان: مساحة استثنائية تتيح للزوار ترك رسائل شكر صادقة تقديراً لأبطال خط الدفاع الاول ، الذين بذلوا جهوداً جبارة لحماية المجتمع.
واحة العافية: مركز مُتكامل يُقدّم جلسات علاجية واسترخائية، ويعرّف الزوار على أفضل طرق العناية الشخصية بالصحة والعافية.
منصة الأبطال: منصّة مركزية تأسر الحضور بعروض حيّة وقصص واقعية يُقدّمها أبطال خط الدفاع الاول، يستعرضون من خلالها تجاربهم الملهمة التي تركت أثراً في المجتمع.
أبطال المستقبل: منطقة مُخصّصة للأطفال تضمّ مسارات ترفيهية مليئة بالتحديات ودروساً تعليمية تفاعلية تجمع بين المتعة والتعلم.
سوق المأكولات: مناطق مُخصّصة تقدم أشهى المأكولات والمشروبات، لتوفير تجربة مُميّزة تجمع بين أنواع متنوعة من النكهات التي ترضي مختلف الاذواق.
دعوة للجميع: انضموا إلينا في هذا الحدث المُميّز لتكريم أبطالنا المجهولين الذين كانوا في الصفوف الأمامية لحماية الوطن والمجتمع، واستمتعوا بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة المناسبة لجميع أفراد الأسرة.
لا تفوتوا الفرصة للمشاركة في مهرجان أبطال خط الدفاع الاول – احتفاءً بالإرادة، العطاء، والإلهام!
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