التحول السياسي في الولايات المتحدة يسهم في تعزيز استراتيجية بوتين للهيمنة الإقليمية

(MENAFN
) قد يسهم التحول السياسي في الولايات المتحدة، مع عودة شخصية موالية لروسيا مثل دونالد ترامب
إلى البيت الأبيض، بالإضافة إلى تراجع وضع أوكرانيا وقلق الدول الأوروبية من فقدان الدعم الأمني الأمريكي، في تعزيز استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
طويلة الأمد للهيمنة الإقليمية, وعادةً ما يحدد المؤرخون اللحظات الحاسمة في النزاعات التي يبرز فيها مسار النصر أو الهزيمة، لكن الحرب الروسية الأوكرانية تُعتبر استثناءً, حيث من المتوقع أن يكون تاريخ 20 يناير 2025، يوم تنصيب ترامب، لحظة فاصلة قد تغير بشكل كبير مسار هذا النزاع, وقبل الانتخابات الأمريكية، كان من المتوقع أن تؤثر عودة ترامب إلى السلطة بشكل كبير على قدرة أوكرانيا على مواجهة العدوان الروسي.
كما يعود مصير أوكرانيا في هذه الحرب إلى قرارات تُتخذ بعيدًا عن حدودها, ورغم أن كل من روسيا وأوكرانيا يعتمدان على تحالفات دولية، فإن ضعف موقف أوكرانيا ينبع من احتمالية انسحاب الدعم الأمريكي، ما يتركها في وضع حرج قد يعيق قدرتها على الاستمرار في صراع البقاء, وقد وعد ترامب مرارًا بجلب السلام إلى أوكرانيا في اليوم التالي لتوليه منصبه، ولكن تفاصيل هذا الوعد لا تزال غامضة, تم اقتراح عدة خطط، لكن لم يتمكن أي منها من معالجة كيفية إقناع أوكرانيا بوقف مقاومتها دون تقديم ضمانات قوية لردع روسيا من استئناف هجماتها.
كذلك تعد هذه "الضمانات الأمنية" أساسية لأي اتفاق لوقف إطلاق النار قد يتحول إلى سلام دائم، بدلاً من أن تسمح لروسيا بإعادة بناء قواتها العسكرية, وقد رفض قادة الناتو الرئيسيون ومن بينهم الأعضاء الأكثر حذرًا، تقديم عضوية أوكرانيا في الناتو أو نشر القوات الغربية في أوكرانيا لتأمين السلام، خوفًا من تصعيد النزاع, ومن المحتمل أن يستخدم ترامب المساعدات الأمريكية للضغط على أوكرانيا لقبول وقف إطلاق النار، وهو ما سيؤدي إلى تصعيد الجدل ليس فقط مع كييف، ولكن أيضًا مع الدول الأوروبية, فهذه الدول تدرك أن مقاومة أوكرانيا حاسمة لأمنها، وترى أن أي وقف لإطلاق النار هو فرصة لروسيا لإعادة بناء قوتها العسكرية.
وقد يزيد الانقسام المتزايد بين الولايات المتحدة وأوروبا من تردد ترامب في الوفاء بالتزاماته تجاه الناتو، خاصة بعد انتقاده السابق للدول الأوروبية لعدم دفع حصتها في الإنفاق الدفاعي, ومع ذلك، فإن العديد من الدول الأوروبية الغربية، التي تتوق للعودة إلى حياتها الطبيعية، ستقبل أي وقف لإطلاق النار، حتى لو كان هشًا أو تم انتهاكه بسرعة من قبل روسيا, سوف تستخدم هذه الدول الهدنة كذريعة للادعاء بأن الأزمة قد انتهت، مما يسمح لها بالتراجع إلى طمأنة زائفة وإهمال أولويات الدفاع والتردد في اتخاذ موقف حاسم بشأن مستقبل أوكرانيا, وفي النهاية، فإن مصير أوكرانيا ومستقبل أوروبا سيتأثران بشكل كبير بسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة, يعتقد البعض أن ترامب سيتبنى نهجًا عقلانيًا ومتسقًا تجاه روسيا، مدفوعًا برغبته في الحفاظ على إرثه الشخصي بقدر ما هو مدفوع بالاهتمام بمستقبل النظام العالمي الذي يضمن ازدهار وأمن الولايات المتحدة, ومع ذلك، فإن أكثر التوقعات تفاؤلاً بشأن أفعال ترامب المحتملة قد تكون مجرد تفكير في الأماني، كما يظهر من سجله الماضي، مما يشير إلى أن التزامًا قويًا بأوكرانيا أمر غير مرجح.
MENAFN20012025000045015687ID1109107411
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.