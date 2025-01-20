عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين يبدؤون في العودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة

(MENAFN
) بينما بدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في العودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة بعد تنفيذ اتفاق الهدنة، قامت إسرائيل بتأخير إطلاق سراح 90 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 70 امرأة و9 أطفال و11 رجلًا، حتى بعد منتصف الليل, كان من المفترض أن يبدأ إطلاق سراح الدفعة الأولى الساعة 4:05 مساءً، لكن السلطات الإسرائيلية تأخرت في تنفيذ ذلك, انتظر أفراد عائلات الأسرى بقلق حتى وقت متأخر من الليل، فقط ليتم منعهم من التجمع بسبب إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة, كما قامت السلطات الإسرائيلية بمداهمة منازل عائلات الأسرى الذين كانوا ينتظرون إطلاق سراحهم، وطالبتهم بعدم الاحتفال أو استقبال المعزين أو نشر الصور, كانت الحافلات التابعة للصليب الأحمر التي تحمل الأسرى من المتوقع أن تتجه نحو رام الله، بينما كانت عائلاتهم تنتظر في المنطقة.
وفي انتهاك كبير لاتفاق الهدنة، تم الإعلان عن استشهاد أكثر من 14 فلسطينيًا وإصابة 25 آخرين في الساعات الأولى من تنفيذ الهدنة جراء سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي، مما رفع إجمالي عدد الشهداء في الاحتلال الإسرائيلي إلى نحو 47,000 شهيد وأكثر من 110,000 جريح منذ السابع من أكتوبر 2023, وأكد المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، "أبو عبيدة"، التزام حماس والفصائل الفلسطينية باتفاق الهدنة، داعيًا الوسطاء لضمان التزام إسرائيل, وأبرز صمود مقاومة غزة، مشددًا على أن الصراع قد أضعف الأمن الإسرائيلي بشكل كبير وهدم نظرية الردع الإسرائيلية, كما أكد أبو عبيدة نجاح المقاومة الفلسطينية في تحدي القدرات العسكرية الإسرائيلية، مُسجلاً خسائر فادحة، وكاشفًا الاحتلال ككيان وحشي وإجرامي, ودعا إلى محاسبة القادة والجنود الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب، معتبرًا أن المقاومة المستمرة ستكون منارة للفخر والكرامة لجميع الشعوب المظلومة حول العالم.
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